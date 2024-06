Boekhoudster Aurora D krijgt 22 maanden cel en moet schade vergoeden

In september 2020 besteedde het tv-programma Opgelicht aandacht aan de praktijken van een administatiekantoor uit Lelystad. ‘Is Aurora D uit Lelystad een aardige boekhoudster of een glasharde crimineel?’, vroeg het programma zich hardop af. Op die vraag gaf de rechtbank afgelopen dinsdag antwoord. Het is optie 2 geworden. Aurora D moet 22 maanden brommen voor oplichting, valsheid in geschrifte en belastingontduiking.

Vertrouwen

Ze lichtte op in de periode 2017-2021. Daarbij heeft de boekhoudster uit Lelystad niet alleen klanten gedupeerd, maar ook familie. Ze deed zich voor als een financieel adviseur en maakte misbruik van de relatie die ze met de slachtoffers had, toen ze hen overhaalde om duizenden euro’s te investeren in windturbines of daar geld voor te lenen. Daar zouden ze een hoge rente voor vangen. De slachtoffers konden fluiten naar hun geld.

Een tante leende in totaal 115.000 euro nadat haar een fikse rente was beloofd. Tante ging voor een halve ton het schip in. Dat geld moet Aurora D. terugbetalen, andere slachtoffers moet ze zo’n 180.000 euro terugbetalen. Aan de overheid moet ze 200.000 euro overmaken.

België

Aurora D woont inmiddels in België en heeft in Nederland alle schepen achter zich verbrand. De drie bedrijven die ze in Lelystad runde, zijn failliet en ook persoonlijk is D. failliet verklaard, al is dat faillissement inmiddels opgeheven omdat ze te weinig bezittingen zou hebben om haar schulden te betalen.