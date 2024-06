Spelen bij Real Madrid wordt voor Mbappé sowieso in fiscaal opzicht een droom

De Fransman strijkt volgens kenners bij de Spaanse topclub aan salaris en tekenbonussen in totaal zo’n 3,75 miljoen euro per maand op; dat spekt de kas in de vijf jaar van zijn contract met 225 miljoen. Bovendien gaat hij hoogstwaarschijnlijk profiteren van nieuwe belastingregels in de Madrileense regio, die afgelopen voorjaar al de ‘wet-Mbappé’ werden genoemd. De regels zijn namelijk bijzonder gunstig voor de zeer rijken.

Geen cent belasting

De wet gaat in met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar en biedt inwoners die het toptarief betalen én een deel van hun vermogen investeren in Madrid, een grote korting van 20 procent op de regionale belastingheffing, die normaal 24 procent is. Wie het slim aanpakt, hoeft gedurende vijf jaar zelfs geen cent belasting te betalen – en vijf jaar is precies de duur van Mbappés contract bij de vijftienvoudig Champions League-winnaar.

In de regio wonen 7 miljoen mensen; 30.000 van hen zullen garen spinnen bij de wet. Voorwaarde voor de investering is dat het niet om een eigen huis gaat, maar Mbappé wil naar verluidt huizen gaan kopen voor zijn familie – daarmee houdt hij een slordige 45 miljoen euro aan belastingafdracht in zijn zak.

Bedacht om de club te steunen

De conservatieve bestuurder Isabel Díaz Ayuso heeft de wet bedacht om buitenlandse vermogenden naar Madrid te trekken en daarmee ook bedrijven en werkgelegenheid. Linkse partijen, maar ook de extreemrechtse VOX, zijn tegen de wet omdat alleen de veelal buitenlandse rijken ervan profiteren. Zij vinden dat de belastingvoordelen moeten gelden voor iedereen die geld steekt in Madrid.

Onderzoeksjournalist Fonsi Loaiza stelt dat de wet toch vooral in het leven is geroepen om Real Madrid te steunen: die club moet concurreren met andere voetbalgrootmachten om de beste spelers binnen te halen. Dan helpt het als er tientallen euro’s belastingvoordeel aan een contract vasthangen. Zo werd jaren geleden al een wet die expats voordelen biedt gelinkt aan de transfer van de Engelsman David Beckham naar Madrid.

