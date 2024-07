Kleinere subsidiepot voor cyberweerbaarheidsprojecten

Met de subsidieregeling stimuleert het Digital Trust Center (DTC) publiek-private samenwerking om sectoren, regio’s en ketens cyberveiliger te maken. Dit jaar zal de subsidieregeling voor het eerst ook opengesteld worden voor Caribisch Nederland. Het doel is om cyberweerbaarheidsnetwerken te creëren waar leden hun kennis en kunde rond cyberweerbaarheid toepassen. ‘In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers langdurig samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen (niet-vitale) branches, sectoren en regio’s.’

Twee ton minder dan vorig jaar

In 2024 is er een bedrag van 600.000 euro beschikbaar voor de beste projectplannen die gericht zijn op het verhogen van de cyberweerbaarheid van bedrijven. De maximale ondersteuning per project bedraagt 150.000 euro. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zorgt voor de uitvoering van deze subsidieregeling. De subsidiepot is kleiner dan vorig jaar: toen was er nog acht ton beschikbaar.

In 2023 hebben 23 combinaties van publiek-private organisaties een plan ingediend voor de subsidieregeling. Ongeveer de helft daarvan had betrekking op het verhogen van de cyberweerbaarheid in een sector. Uiteindelijk kregen zes projecten de subsidie. Sinds de lancering van de subsidieregeling in 2018 zijn er 37 samenwerkingsprojecten gesubsidieerd.

Projecten kunnen van 2 september tot 14 oktober worden aangemeld op de website van RVO, waar binnenkort meer informatie beschikbaar komt.