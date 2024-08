The future is coming

De accountancy verandert waar je bij staat. Van softwareleveranciers die van de daken schreeuwen dat je moet adviseren, tot al die blinkend nieuwe (en ogenschijnlijk overbodige) AI-tools – er wordt aan alle kanten aan je getrokken. Dát er iets moet veranderen aan je huidige werkwijze, lijkt wel duidelijk.

Doe je dit niet? Dan verander je alsnog dat oubollige, stoffige kantoor. Terwijl je juist zo hard werkte om dat te voorkomen. En dus kijk je naar verschillende softwareoplossingen, volg je AI-inspiratiesessies en probeer je je dienstverlening door een nieuwe bril te bekijken. Maar daarbij vergeet je één ding. En dat is niet alleen onhandig, maar ook een groot risico.

Het diepe in

Want over één ding kunnen we het eens zijn: je kan niet zómaar in het diepe duiken. Dus welke richting je ook kiest – het adviseren van klanten, het automatiseren van processen of het afzien van je ‘uurtje, factuurtje’-model – je moet éérst je basis op orde krijgen.

Doe je dit niet en implementeer je gelijk al die leuke, innovatieve tools? Dan is dat alsof je een vergrootglas plaatst op de scheurtjes in jouw muur. Want tja, een AI-assistent die al jouw data doorzoekt, sorteert en analyseer heeft natuurlijk vrij weinig nut als jouw data allemaal, ongeorganiseerd, op één hoop gegooid is in je CRM-pakket.

Omslachtig en onhandig

En dat is nog maar één voorbeeld. Stel je voor: je gaat aan de slag met adviseren. An sich is daar natuurlijk niets mis mee. Maar je moet die adviezen wel ergens op kunnen baseren. Dus heb je bakken met data nodig – het liefst real time, zodat je er gelijk op kunt inspelen. Tools, om de data te analyseren. En tijd, om met je klant in gesprek te gaan, doelen te bespreken en daarbij een passend advies uit te brengen.

Maar… duik jij zomaar in die adviserende rol, zonder dat je die data, tools en tijd hebt? Dan komt er van praktisch advies natuurlijk weinig terecht. En dat gaat precies zo met al die andere innovatieve tools en nieuwe verdienmodellen.

Een stap terug

Hoe je wél zorgt dat jouw kantoor klaar is om gebruik te maken van die nieuwe, innovatieve softwareoplossingen? Of om waardevol advies te bieden? Door een stap terug te nemen en éérst jouw basis op orde te brengen. Door eerst de scheuren in de muur van je huis te repareren, voordat je er een verdieping bovenop bouwt.

Want eerlijk is eerlijk: als jij nog steeds bakken met tijd spendeert aan handmatige en herhalende handelingen, klopt er iets niet aan het fundament in jouw kantoor. Net als wanneer je steevast past áchteraf inzicht verzamelt, in plaats van real-time. In al die gevallen, ben je nog niet klaar om jouw dienstverlening een stap verder te tillen. Oftewel: in al die gevallen ben jij niet future proof.

De basis op orde

Kortom: aan jou de taak om de basis binnen jouw kantoor op orde te brengen. Wat die basis is? En hoe je dit aanpakt? Daarover vertelt Daniël Aardoom van Full Finance alles in dit artikel.

Ben jij nú al klaar om jouw basis op orde te krijgen? Bekijk dan hier hoe onze modules je daarbij helpen.