Aantal faillissementen in Nederland hoger dan verwacht

Wereldwijd zal bijna 70% van alle landen tegen het einde van dit jaar boven het pre-corona niveau van faillissementen uitkomen. Voor Nederland voorspelde Allianz Trade begin dit jaar een stijging van +31% in 2024, maar halverwege het jaar is dit al gestegen naar +39% jaar-op-jaar. In Zweden gaat het nog slechter; waar een stijging van +9% was voorspeld voor heel 2024, staat de teller nu al op +58% jaar-op-jaar. Duitsland zag een toename van de voorspelde stijging van +13% naar +21% voor heel 2024.

Andere opvallende stijgers in Europa zijn Oostenrijk (+27%), Ierland (+25%), Frankrijk (+21%) en Italië (+20%) halverwege 2024 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Daarentegen doen Denemarken en het Verenigd Koninkrijk het beter, met respectievelijk een daling van -21% en -1%.

Kentering komt later

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade, geeft aan dat er stabilisering in zicht is. “Eerder voorspelden we nul groei in faillissementen wereldwijd in 2025, en voor Nederland zagen we nauwelijks groei. Het lijkt erop dat deze omslag wat later komt.”

Het rapport van Allianz Trade belicht ook sectorale kwetsbaarheden. In Nederland doet de industrie het relatief goed met slechts een stijging van +4%. De bouwsector kent echter een toename van +68%, gevolgd door vastgoed/financiën (+64%), ICT en telecom (+54%) en horeca/foodservices (+49%).

Waarschuwing voor ondernemers

Geeroms waarschuwt voor een verraderlijk economisch klimaat. “Gaan we langzaam de goede kant op of blijven we kwakkelen? In de VS boomt de economie, maar onze belangrijkste exportmarkt Duitsland laat maar weinig goeds zien. Dat moet voor ondernemers een waarschuwing zijn. We zien dat bedrijven hun facturen momenteel steeds later betalen. Dat is wereldwijd zo, in Europa en ook in Nederland. Die latere betaling is voor veel bedrijven lastig. Werkkapitaal komt hierdoor onder druk te staan. Met als logisch gevolg dat de kans op wanbetaling en faillissementen toeneemt. Ook gezonde bedrijven kunnen hierdoor geraakt worden. Een grote onbetaalde factuur is voor veel ondernemers een nachtmerrie.”