De ESG-checklist van Wolters Kluwer onder de loep genomen: drie key takeaways

Wil je deze dienstverlening überhaupt aanbieden? Wie binnen je kantoor wordt de ESG-expert? Hoe duurzaam is je klantenportefeuille momenteel? En welke kansen liggen er in de toekomst voor het grijpen? AccountancyVandaag sprak met ESG-expert Roel Haverland en nam de ESG-checklist van Wolters Kluwer onder de loep. Hieronder lees je onze belangrijkste bevindingen.

ESG is allang geen ver-van-je-bedshow meer

Nederland kent meer dan een miljoen mkb-bedrijven. Elk bedrijf, groot én klein, zal te maken krijgen met de nieuwe Europese ESG-richtlijnen. We vroegen Roel Haverland, verantwoordelijk voor (ESG-)rapportageoplossingen bij Wolters Kluwer voor grote bedrijven, welke impact dit heeft voor Nederlandse bedrijven:

“Grote bedrijven moeten in 2025 gaan rapporteren over 2024. Voor die bedrijven is er geen tijd te verliezen, zij moeten hier nu echt mee aan de slag. De volgende stap is dat deze rapportageverplichting er ook komt voor middelgrote bedrijven. Zij moeten in 2026 rapporteren over 2025. En in 2027 moeten ook kleinere organisaties dit gaan doen.”

Hoewel dit nog ver weg lijkt, is niets minder waar, waarschuwt Haverland. “Ook voor veel kleine ondernemingen wordt ESG een enorm belangrijk criterium. Kleine ondernemingen kunnen nu al geraakt worden door de regelgeving, bijvoorbeeld wanneer ze leverancier zijn voor een groot bedrijf. Dan komt dit onderwerp ineens heel dichtbij.”

“Je hebt een holistische benadering van A tot Z nodig. Alleen op die manier kun je het vertrekpunt van je klant in kaart brengen, voelt elke stakeholder zich betrokken en boek je langdurige resultaten”

Key takeaway 1: Focus op een complete 360° begeleiding voor je klanten

Van inventariseren, engageren, oriënteren tot realiseren: om als accountant écht je steentje bij te dragen op het gebied van ESG-advies, heb je een holistische benadering van A tot Z nodig. Alleen zo kun je het vertrekpunt van je klant in kaart brengen en voelen alle stakeholders zich betrokken bij dit proces. Het resultaat? Meer resultaat!

Key takeaway 2: Stel een concreet stappenplan op met duidelijke KPI’s

Meten is weten, toch? Dit geldt ook voor ESG-advies! Om bij een ondernemer duurzame en maatschappelijke bewustwording tastbaar te maken, heb je een concreet stappenplan nodig met duidelijke benchmarks. Zo slaag je erin om je doelstellingen niet alleen specifiek te maken, maar ook meetbaar. Zei iemand daar ‘een goed doordacht ESG-beleid’?

“Voor een goed doordacht ESG-beleid is het cruciaal om je doelstellingen niet alleen voldoende specifiek te maken, maar ook zo meetbaar mogelijk”

Key takeaway 3: Zie de ESG-criteria niet als een verplichting, maar als een kans

Binnenkort krijg je sowieso vragen zoals: ‘Hoe maak ik mijn onderneming duurzamer?’, ‘Hoe koppel ik duurzaamheid aan fiscale voordelen?’ of ‘Welke inspanningen kan ik leveren om te verduurzamen?’. Het is aan jou als accountant om hierop in te spelen! Door je voor te bereiden op deze ESG-trend zorg je niet alleen voor een concurrentievoordeel, maar positioneer je jezelf ook als een aantrekkelijk, modern kantoor voor duurzame ondernemers.

“Door je tijdig voor te bereiden op deze ESG-trend, zorg je niet alleen voor een concurrentievoordeel, maar positioneer je jezelf ook als een aantrekkelijk, modern kantoor voor duurzame ondernemers.”

ESG-expertise, een USP om trots op te zijn

Roel Haverland benadrukt ook de kansen voor de accountant. “Bedrijven vertrouwen op hun accountant, ook al is ESG voor veel accountants óók nieuw.” Zo ontstaat er een compleet nieuw werkveld en takenpakket, wat volgens Haverland de sector nieuw leven kan inblazen: “Hier ligt zeker een kans: accountants die niet alleen financieel geschoold zijn, maar ook alles weten over non-financials. Met dat profiel ben je straks zeer gewild op de arbeidsmarkt.”

Daarnaast zijn er verschillende softwareoplossingen beschikbaar om ESG-rapportage te vergemakkelijken. Wolters Kluwer helpt hierbij en raadt mkb’s aan om zich volledig bewust te worden van de nieuwe richtlijnen, goede partnerships te zoeken en dit onderwerp op de agenda van het directieoverleg te plaatsen. Zo creëer je voor jezelf een uitstekend startpunt, volgens Haverland. “Je bent nog op tijd, maar moet er wel mee aan de slag.”

