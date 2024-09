Voormalige 216-bestuurders starten eerste Nederlandse vestiging doo.FINANCE

doo.FINANCE kondigt de start van haar activiteiten in Nederland aan. Onder leiding van Martin de Bie en Richard Smid, beiden voormalig MT-leden bij 216 Accountants, wordt het kantoor in Rotterdam het centrale punt van waaruit de Nederlandse markt bediend wordt.

doo.FINANCE specialiseert zich in de Accounting module van het snelst groeiende ERP-systeem ter wereld, Odoo, en is wereldwijd Odoo Gold Partner. Dit ERP-systeem heeft wereldwijd inmiddels meer dan 12 miljoen gebruikers en is volgens doo.FINANCE “uniek door zijn modulariteit en open source community. Odoo is schaalbaar, betaalbaar en biedt met zijn uitgebreide reeks aan apps een oplossing die volledig is toegespitst op de behoeften van mkb-ondernemingen.”

“In Nederland zien we dat veel ondernemers worstelen met het op orde krijgen van hun financiële data in Odoo,” zegt Martin de Bie, executive director van doo.FINANCE. “Odoo wordt vaak ingericht op de specifieke bedrijfsprocessen van een bedrijf, maar de vraag blijft of de uitkomsten juist in de boekhouding terechtkomen. Accountants missen vaak de diepgaande kennis van het systeem, waardoor zij extra werk ervaren wanneer klanten hun boekhouding uit Odoo aanleveren. Hier speelt doo.FINANCE op in. Wij bieden op maat gemaakte oplossingen die ondernemers grip geven op hun cijfers in Odoo en hun financiële processen optimaliseren.”

Richard Smid: “Bij doo.FINANCE werken we nauw samen met de accountant van de klant. Zo zorgen we ervoor dat we elkaar versterken in plaats van in elkaars vaarwater te zitten. Onze aanpak biedt de klant de zekerheid dat zowel de administratie als het advies van de accountant van de hoogste kwaliteit zijn.”

doo.FINANCE heeft haar oorsprong in Luxemburg en is inmiddels actief in 11 landen. Voor meer informatie, bezoek de website op www.doo.finance/nl