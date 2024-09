CEA: ‘Experimenteer met innovaties en experimenten’

De herziening van de eindtermen voor 2025 is in volle gang. De Commissie Evaluatie Eindtermen (CEA) stimuleert opleidingen nu al aan de slag te gaan met de herziening van de accountantsopleiding met innovaties en experimenten.

Universiteiten en hogescholen hebben de mogelijkheid om hun opleiding grondig te wijzigen binnen de huidige eindtermen. Voor experimenten en onder voorwaarden kan, met instemming van de CEA, enigszins afgeweken worden van de huidige eindtermen. CEA beoordeelt hoe bij een innovatie of experiment de eindtermen en ontwikkeling tot startbekwame accountant geborgd blijven.

Voorwaarden

Daar verbindt CEA voorwaarden aan. Deze hebben niet alleen betrekking op de kwaliteit van de opleiding en het realiseren van de eindtermen. CEA wijst opleiders ook op hun zorgplicht om studenten te blijven monitoren en optimaal door het programma te begeleiden. Tenslotte zijn afspraken gemaakt rondom het aanleveren van informatie om het experiment te kunnen evalueren. Zo krijgen CEA en de opleidingen samen inzicht in wat goed werkt en wat mogelijke leerpunten zijn. Dat nemen we mee in het herzien van de eindtermen.

CEA faciliteert nu al anderhalf jaar ruimhartig een aantal vernieuwingen bij de hbo’s, universiteiten, Raad voor de Praktijkopleidingen (RPO) en stagebureaus. Samen werken we met stakeholders zo aan de nodige veranderingen, doen ervaringen op en trekken lessen voor de nabije toekomst. De innovaties en experimenten richten zich met name op drie gebieden:

CEA is positief over de initiatieven die lopen en volgt de komende jaren de voortgang van betreffende opleiders, studenten en trainees. In haar toezicht krijgt dit de nodige aandacht door jaarlijkse rapportages van rendementen, slagingscijfers en enquêtes. Het geeft essentiële en relevante input voor de herziening van de eindtermen. CEA blijft daarom hbo’s, universiteiten, RPO en de stagebureaus oproepen om meer van hun ideeën te delen. Zo doen we gecontroleerd ervaring op met elementen die de accountantsopleiding aantrekkelijker en studeerbaarder maken.

Aanvragen ontvangt CEA graag via dit formulier.