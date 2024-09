Kamer wil nog meer af van scherpe kantjes handhaving schijnzelfstandigheid

Daarover is veel onrust ontstaan onder zzp’ers en opdrachtgevers. Sommige opdrachtgevers werden met de handhaving van de wet DBA op komst de afgelopen tijd al steeds huiveriger om zzp’ers in te huren.

Staatssecretaris Idsinga en minister Van Hijum lieten daarop onlangs weten dat er een overgangsperiode van een jaar geldt waarin werkgevers en werkenden nog geen vergrijpboete krijgen als zij kunnen bewijzen dat zij stappen zetten tegen schijnzelfstandigheid. Het kabinet zal zorgen voor ‘een zachte landing’ door de Belastingdienst ‘niet hysterisch’ op schijnzelfstandigheid te laten controleren, verduidelijkte de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst tegenover de Tweede-Kamercommisie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat kan onder meer door opdrachtgevers eerst een aanwijzing te geven voordat wordt overgegaan tot het geven van een boete en naheffing van belasting en premies. Dan moet wel duidelijk zijn dat een opdrachtgever bezig is geweest het aantal schijnzelfstandigen in zijn organisatie af te bouwen.

Coalitiepartijen VVD, NSC en BBB proberen nu met verschillende moties de onrust verder weg te nemen. Een motie van VVD’er Aartsen ‘verzoekt de regering de handhavingsstrategie te wijzigen om zo een zachte landing te introduceren bij het opheffen van het handhavingsmoratorium door voorlopig voor in ieder geval 1 jaar risicogericht te gaan handhaven en hierbij de focus op probleemgevallen zoals gedwongen zelfstandigen, onderbetalingen, evidente schijnzelfstandigen en arbeidsmigratie-constructies door middel van naheffingen op te leggen bij deze probleemgevallen.’ In de overige gevallen wordt verzocht ‘bij de keuze van inzet van handhavingsinstrumenten waaronder een waarschuwing vooraf zoveel als mogelijk rekening te houden met de menselijke maat en maatwerk.’

Vooral VVD en BBB zijn bezorgd over de situatie van 1 januari. NSC is er daarnaast niet blij mee dat de modelovereenkomsten verdwijnen, waarbij vooraf door fiscus en opdrachtgevers afspraken worden gemaakt over het inhuren van zzp’ers. Die overeenkomsten bieden volgens de staatssecretaris echter geen zekerheid, maar Idsinga is wel bereid om er mee door te gaan als daar een meerderheid voor is in de Kamer. BBB dient een motie in om uiterlijk 1 november een duidelijk afwegingskader te publiceren op de website van de Belastingdienst

Er is een goede kans dat verschillende moties een meerderheid gaan halen. Volgende week stemt de Tweede Kamer erover. De voorstellen en het Kamerdebat zijn hier te vinden.