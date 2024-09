TNO: volledig emissieloos wagenpark in 2050 nog ver weg

Onderzoeksinstituut TNO keek naar het keuzegedrag van potentiële kopers van tweedehands elektrische auto’s (EV’s) en identificeerde factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Hoewel de occasionmarkt voor elektrische voertuigen snel groeit, was in 2023 slechts 2,2% van de particuliere tweedehandsauto’s volledig elektrisch. Dat is een stijging van 50% ten opzichte van 2022. Om het gebruik van EV’s verder te stimuleren zijn prijs, actieradius en kilometerstand de belangrijkste factoren voor potentiële kopers, goed voor 76% van de beslissingen.

Verschillende soorten kopers

Het onderzoek onderscheidt vijf groepen kopers, variërend van “EV-pioniers”, die in 95% van de gevallen voor een elektrische auto kiezen, tot “fossiele rijders”, die in slechts 3% van de gevallen een EV overwegen. De drie grootste groepen, die samen 60% van de markt vormen, zijn de “Volgers”, “Prijsbewusten” en “Zekerheidszoekers”. Voor hen is een lagere aanschafprijs en een hogere benzineprijs cruciaal om over te stappen naar elektrisch rijden.

Nog ver weg

Het onderzoek laat zien dat een volledig emissieloze vloot in 2050, ondanks positieve ontwikkelingen, nog ver weg is. De meest optimistische scenario’s voorspellen dat 70% van de tweedehands auto’s in 2040 elektrisch zal zijn, maar dit is slechts haalbaar onder uitzonderlijke omstandigheden.

Om de overgang te versnellen, adviseert TNO dat beleidsmakers de perceptie van EV’s verbeteren en consumenten meer vertrouwen en zekerheid bieden. Initiatieven zoals EV-probeerdagen en betere voorlichting door verkopers kunnen daarbij helpen.

Het volledige TNO-onderzoek is hier te vinden.