ICT & Kengetallen | Boekhouder verdient meer podium

Al jaren zijn we bekend met de “Top 50 Accountantskantoren”. Nu komt er dus eindelijk een ranking voor belastingadvies- en admini­stratiekantoren. Mark Boelens is persoonlijk blij met deze ontwikkeling: “Het gaat bijna altijd over de grote accountantskantoren en niet over de duizenden administratiekantoren die we in Nederland hebben. Opvallend vind ik, juist in een markt met eisen en regels die alsmaar strenger worden. Let wel, eisen en regels die voor het mkb helemaal niet relevant hoeven te zijn en die dus ook niet per definitie vragen om een accountant.”

Ook het argument dat er een Wta-vergunning nodig zou zijn om je jaarrekening te controleren, geldt lang niet in alle gevallen, vertelt hij: “Veel mkb-bedrijven vallen niet onder de wettelijke verplichting hun jaarrekening te laten controleren door een accountant. Voor deze bedrijven vol­staat het om de jaarrekening te laten samen­stellen door een administratiekantoor. En dat is vaak ook nog veel voordeliger, soms wel tot 25 procent.”

Administratiekantoor?

Mark Boelens maakte in 2016 zelf de keuze niet meer door te gaan als accountantskantoor, maar als belastingadvies- en administratiekantoor: “Hoeveel is de titel nog waard? Die vraag stelde ik mijzelf steeds vaker als ik keek naar de regeldruk en de impact op de organisatie. Ook nu nog zie ik veel kleine accountantskantoren die feitelijk weinig accountantstaken doen, soms maar 2 tot vier procent van hun omzet. Omdat ze ervoor hebben gestudeerd, noemen ze het zo, maar de regeldruk is zo groot dat het in veel gevallen niet meer in verhouding staat.”

Een keuze met effect

Hij merkt dat de keuze die hij toen maakte, effect heeft op de ongeveer 65 medewerkers aan wie hij leiding geeft: “Er is meer rust en duidelijkheid in de organisatie. Sterker nog, ik zie zelfs dat het werkplezier is toegenomen. En doordat de regeldruk is afgenomen, hebben we ook meer tijd om te investeren in de relatie met de klant. Waarvan worden je klanten en medewerkers het gelukkigst? Dat is de vraag waar het uiteindelijk op neerkomt en die ieder accountantskantoor vaker zou mogen stellen. ”

“Ons kent ons”

Een nog te vaak onderschat argument om als mkb-bedrijf te kiezen voor een administratiekantoor is de afstand tot de klant. “In de meest brede zin van het woord”, aldus Mark Boelens. “Bij een administratiekantoor loop je toch wat makkelijker binnen voor een bakje koffie, alsof het een buurtwinkel is. Anders dan bij een accountant voelt een boekhouder meer als een sparring­partner die je altijd even kunt bellen, juist omdat ze vaak ook in de buurt zitten. Bij een accountantskantoor is dat in veel gevallen niet zo, het is wat formeler. Bovendien weet een administratie­kantoor ook beter wat er speelt in de regio. En dat kan weer interessant zijn voor eventuele subsidies of regelingen. Het is meer “ons kent ons”. Bij een accountantskantoor met meerdere locaties in Nederland liggen de verhoudingen anders.”

Persoonlijk advies

Hij benadrukt ook dat het beste fiscale advies niet altijd het beste ondernemersadvies hoeft te zijn. En ook daar kan een administratiekantoor, door die kortere lijnen, meerwaarde bieden en zich onderscheiden: “Een heel simpel voorbeeld is de overweging om van een eenmanszaak een bv te maken. Je kunt daar heel financieel-technisch naar kijken, want er is inderdaad een omslagpunt waarmee je rekening dient te houden. Maar wat vind je als persoon en als ondernemer nou fijn? En op welke manier speelt de gezinssituatie een rol als je die keuze maakt? Dat zijn toch andere vragen, die je eerder stelt als het contact informeel is. Je bent naast boekhouder ook gewoon vertrouwenspersoon.”

Beïnvloeden imago

Naast de verschillen die iedereen meer of minder onderschrijft, signaleert Boelens vooral veel over­eenkomsten die het imago onterecht beïnvloeden: “Een ondernemer met vijftig man personeel, een omzet van acht miljoen euro en een laag balanstotaal hoeft nog steeds geen accountant te hebben. Het is een veelzeggende overeenkomst waarover nog weinig bewustwording is binnen het mkb. Wat heb je nou echt nodig als ondernemer én als mens? Een vraag die veel mkb-ondernemers vaker mogen stellen en die administratiekantoren een nieuw podium kunnen bieden.”

Belangrijke taak

Naast het imagoprobleem speelt er ook nog een ander fenomeen dat meer aandacht verdient volgens hem: “De toekomstbestendigheid van kantoren staat onder druk. Administratiekantoren hebben moeite goede mensen te vinden. Daarnaast zijn er ook veel uitdagingen op het gebied van ICT. Daartegenover staat dat veel kleine administratiekantoren nu moeten doorgroeien naar twintig medewerkers om alle rollen dubbel bezet te krijgen. Dat betekent dat de kleinere kantoren het niet zullen overleven en aansluiting moeten zoeken bij andere kantoren. Daardoor wordt de impact van administratiekantoren in de regio nog groter en wordt het makkelijker die noodzakelijke slag te maken.”

BANVO ondersteunt

Mark Boelens wil met het BANVO-netwerk kantoren ondersteunen om de huidige uitdagingen aan te kunnen en nieuwe kansen te pakken: “Door onder andere de samenwerking aan te gaan met scholen, zichtbaar te zijn op de arbeidsmarkt, opleidingen te faciliteren en nieuwe initiatieven te starten, willen we kantoren helpen toekomstbestendiger te worden, vooral op het gebied van de arbeidsmarkt. En dat gaan we ook steeds dyna­mischer aanpakken door ook echt bij de kantoren langs te gaan. En misschien nog wel belangrijk­er: we willen ook de ogen openen van zowel accountantskantoren als mkb-bedrijven om het imago van het administratiekantoor omhoog te krikken.” Mark Boelens wil in het bijzonder een oproep doen aan administratie- en accountants­kantoren: “Ga gewoon eens het gesprek met ons aan en kijk wat een andere richting voor je kan betekenen.”

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema ICT en kengetallen. Dit magazine is verschenen in september 2024. Zie:https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2024-ict-en-kengetallen