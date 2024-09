Belastingambtenaar krijgt drie jaar cel voor doorverkopen kentekengegevens

De rechtbank in Den Haag achtte maandag bewezen dat hij zich als ambtenaar van de Belastingdienst gedurende anderhalf jaar heeft laten omkopen. Hij verstrekte tientallen (persoons)gegevens uit de systemen van de Belastingdienst aan derden. Het geld dat hij daarmee verdiende, heeft hij witgewassen. Naast de celstraf van 36 maanden kreeg de man ook een vijf jaar durend verbod om een functie als ambtenaar te bekleden.

De straf is hoger dan het OM had geëist: die had twee weken terug een gevangenisstraf van 30 maanden gevraagd.

BSN in ruil voor boodschappengeld

Als deurwaarder had hij met zijn account toegang tot verschillende systemen. Dat account gebruikte hij voor het opzoeken van kentekens en burgerservicenummers buiten kantooruren. Deze informatie verstrekte hij aan twee andere personen in ruil voor geld dat hij naar eigen zeggen uitgaf aan boodschappen. ‘Dit wordt ondersteund door chatgesprekken tussen hem en zijn vrouw die in zijn telefoon zijn gevonden. Daaruit blijkt dat de verdachte zeer regelmatig boodschappen deed en steeds in contanten betaalde.’

De gevolgen van het doorspelen van de informatie waren ernstig. Een van de kentekens die de man heeft opgezocht, was van een auto die betrokken was bij een zogeheten ripdeal van een partij cocaïne. Ook is gebleken dat kort nadat hij twee kentekens en bijbehorende persoonsgegevens opzocht, de persoon op wiens naam die kentekens stonden in de nabijheid van zijn woning is geliquideerd.

Vertrouwen in fiscus geschaad

De rechtbank oordeelt dat de man schuldig is aan passieve ambtelijke omkoping, computervredebreuk en witwassen. ‘Door zo te handelen heeft de verdachte op grove wijze het in hem als ambtenaar gestelde vertrouwen beschaamd en zijn positie misbruikt voor persoonlijk voordeel. Voor een goed functioneren van een democratische samenleving is het van belang dat burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur en dat hun (persoons)gegevens daar veilig zijn. Door zijn handelen heeft de verdachte het vertrouwen dat burgers moeten kunnen hebben in een integere overheid, waaronder de Belastingdienst, geschaad.’

De man had moeten begrijpen dat er een reëel risico bestond dat de door hem verstrekte gegevens niet voor legale doelen zouden worden gebruikt, aldus de rechter. ‘Ondanks dat er een directe link tussen de verdachte en de georganiseerde misdaad ontbreekt, geeft het dossier aanleiding tot een vermoeden dat het handelen van de verdachte aan die georganiseerde misdaad heeft bijgedragen, met grote gevolgen.’