Kropff & Partners sluit aan bij ETL Nederland

Kropff gaat verder als onderdeel van het al bij ETL aangesloten kantoor van BW & S Accountants en Adviseurs met kantoren in Twello en Zutphen. BW & S voegde begin vorig jaar nog de praktijk van Kubus, eveneens in Zutphen, toe aan het bedrijf.

Zesde aansluiting dit jaar

Kantoren die zich aansluiten behouden volgens ETL de voordelen van autonomie in bedrijfsvoering, cultuur en eigenaarschap in combinatie met een continuïteitswaarborg voor de toekomst. Eerder dit jaar breidde ETL al uit met Best Practice (Eindhoven), Rademaker (Den Bosch), BLM (Veldhoven), Van Benthem, De Koning en Verbrugge (Barendrecht) en Stielstra (Rijswijk en Wassenaar). In 2022 was ETL met een omzet van € 67,9 miljoen de nummer 16 in de AV-top 50.