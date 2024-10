Aandeel elektrische auto’s groeit: 14 procent EV of hybride

Bijna 14 procent van alle personenauto’s in Nederland is deels of volledig elektrisch, melden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. Vijf jaar geleden besloeg het aantal elektrische en hybride auto’s nog 3,7 procent van het wagenpark.

Van de 9,4 miljoen personenauto’s die begin 2024 geregistreerd stonden in Nederland zijn meer dan 1,3 miljoen auto’s volledig elektrisch of hybride. Met name de laatste paar jaar ging het hard. Zo werden er vorig jaar 113.961 nieuwe stekkerauto’s gekocht, een plus van 56 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Ook is er meer vraag naar hybride auto’s, “met als resultaat dat ruim twee derde (68 procent) van alle nieuw geregistreerde auto’s in meer of mindere mate elektrisch is”, stellen de brancheorganisaties.

“Het is evident dat deze ontwikkeling positieve effecten heeft op de CO2-uitstoot.” Nederland behoort volgens BOVAG en RAI tot de Europese lidstaten met de laagste gemiddelde CO2-uitstoot per nieuw verkochte auto, na Zweden, Finland en Denemarken.