Minder accountantskantoren komen door toetsing

Van de getoetste kantoren voldeed 64% aan de gestelde eisen, een daling van tien procentpunten ten opzichte van 2022 (74%). Van de 42 door de raad en de SRA uitgevoerde hertoetsingen werd 74 procent afgerond met een voldoende; in 2022 was dat 73 procent. In totaal zijn er door de raad 207 toetsingen en 33 hertoetsingen uitgevoerd. De SRA nam 81 toetsingen en 9 hertoetsingen voor zijn rekening.

Momentopname

De raad wil geen conclusies trekken uit het gedaalde percentage. “De selectie verschilt per jaar, waarbij in een selectie ten opzichte van andere jaren meer praktijken kunnen vallen die bijvoorbeeld extra begeleiding nodig hebben of die te maken hebben gehad met vertrekkende accountants/beleidsbepalers. De raad acht voorzichtigheid dan ook geboden bij het trekken van conclusies, zeker aangezien de percentages door de jaren heen schommelingen vertonen.”

Zelfde tekortkomingen

Wat de raad wel constateert, is dat door de jaren veelal dezelfde tekortkomingen terugkomen bij de toetsingen. “Op stelselniveau gaat het daarbij bijvoorbeeld over jaarlijkse evaluaties die niet of met onvoldoende diepgang zijn uitgevoerd of niet besproken met een accountant van buiten de praktijk.

Bij de eigen jaarrekening van het kantoor of de BV’s van de partners wordt niet altijd voldaan aan de publicatieplicht. Het eigen kwaliteitshandboek van het kantoor wordt soms niet nageleefd en soms is de aansprakelijkheidsverzekering niet op orde. Op dossierniveau gaat het om terugkerende onvolkomenheden rondom de opdrachtbevestiging, de verslaggevingsregels, maatregelen rondom de onafhankelijkheid of documentatievereisten.”

Ontwikkelingsgesprekken

Het toetsingsjaar 2023 liep van april 2023 tot en met eind maart 2024. Voor het eerst zijn ontwikkelingsgesprekken uitgevoerd in het kader van het ‘toezicht op nieuwe leest’. Het gaat om een ontwikkelingsgesprek in het derde jaar van de toetsingscyclus, bedoeld om vroegtijdig inzicht te krijgen in de mate waarin een accountantspraktijk voldoet aan de kwaliteitseisen. Er waren 127 gesprekken gepland, maar er zijn er maar negen afgerond aan het einde van het verslagjaar. 19 zijn er geannuleerd en 99 waren er nog onderhanden. Vanaf 2024 kan de raad ook een gedeeltelijke hertoetsing uitvoeren als blijkt dat een kantoor op enkele onderdelen tekortschiet.

Private equity op vragenlijst

Er zijn vijf tuchtklachten ingediend omdat het kwaliteitssysteem bij herhaling niet op orde was. De Accountantskamer heeft in drie zaken uitspraak gedaan, die alle drie gegrond zijn verklaard. De raad snijdt ook het onderwerp private equity aan en het effect van de toetreding van investeerders op de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Het onderwerp is toegevoegd aan de jaarlijkse monitoringvragenlijst.