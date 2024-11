Amerikaanse Kamer van Koophandel ziet lichtpuntjes in verkiezing Trump

De AmCham is een belangenbehartiger voor het Amerikaans-Nederlandse bedrijfsleven. Haar directeur Marc ter Haar is duidelijk geen bewonderaar van Trump. Dat deze herkozen is noemt hij vervelend. “Maar we moeten ermee om zien te gaan. Amerika heeft gekozen en dat is aan ons om te accepteren.”

Dealmaker

Ter Haar ziet desondanks enkele lichtpuntjes. Hij noemt Trump een ‘dealmaker’, iemand met wie te onderhandelen valt. Daar liggen kansen voor Nederland en Europa. Al zullen wij wel onze benadering en strategie moeten aanpassen. “Hij zal bijvoorbeeld een hogere bijdrage aan de NAVO als breekijzer kunnen gebruiken. Hij kan prijsverhogingen aankondigen van leveringen van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Amerika en zeggen: als jullie dat niet willen, dan moeten jullie meer bijdragen aan de NAVO. Dan moeten wij als Europa zeggen als jij dat wil, dan moet dit gebeuren.”

Importheffingen

Trump heeft hogere importtarieven aangekondigd. Ter Haar vreest dat deze in de VS kunnen leiden tot dumping in Europa, waarbij producten zoals batterijen voor veel lagere prijzen worden aangeboden. “Het is goed, want ze worden heel goedkoop, maar de lokale productie valt om en we komen in de knoei met de klimaatdoelen.” Ook voorziet hij dat Trump probeert EU-landen tegen elkaar uit te spelen. Dat moet Europa niet laten gebeuren.

China

Verder denkt Ter Haar dat Trump er alles aan doet om te voorkomen dat China zich verder ontwikkelt. Dat heeft volgens hem ook voor de Nederlandse chipmachinemaker ASML gevolgen. “Ze mogen al minder complexe lithografiemachines naar China exporteren. Er bestaat een kans dat dit nog meer aan banden wordt gelegd.”

Nederland

Ter Haar ziet toch positieve punten voor Nederland. “Amerikanen zien Nederland als een van hun meest trouwe bondgenoten. Die band moeten we koesteren, want die hebben we nodig.” Daarnaast is Nederland als handelsland volgens hem al goed in deals sluiten.

Bron: ANP