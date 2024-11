AV-Top 50 | Rekenen met de menselijke maat

Een continu veranderende markt vraagt om continu keuzes maken. En dan kom je als ondernemer wel eens voor een rotondemoment te staan: welke route is de beste voor mijn bedrijf? Visser & Visser helpt de ondernemer de juiste keuze te maken. Als zijn adviseur betrouwbaar is en doet wat telt, krijgt zijn business een boost. Het doel van Visser & Visser is dat de ondernemer altijd vooruitgaat. “Doen wat telt, is onze werk­geversbelofte aan onszelf en aan toekomstige medewerkers”, zegt Leonie Vermeulen, relatie­manager accountancy bij de vestiging Gorinchem. “Het gaat erom dat we onze tijd besteden aan de juiste zaken, concreet en resultaatgericht. Dat doen we al sinds onze oprichting toen we nog geen landelijke speler waren met vijfhonderd medewerkers, zoals nu. Doen wat telt, betekent voor mij persoonlijk dat je geen tijd verspilt aan randzaken, maar dat je steeds de doelstelling van je klant vooropstelt.” Bij Visser & Visser krijgen medewerkers de ruimte om ook ándere dingen te doen die tellen, zoals bij je gezin zijn, tijd besteden aan je hobby of persoonlijke ambities verwezen­lijken. “Je krijgt de ruimte om een gezonde werk-privébalans te creëren. De cultuur bij Visser & Visser is heel ongedwongen en laagdrempelig. We gaan met respect en humor met elkaar om. Daarom werk ik er nu alweer twaalf en een half jaar. Als mentor wil ik dat startende professionals hetzelfde ervaren en zich snel thuis voelen bij ons.”

Het echte gesprek

Mede door diverse consultancytakken te integreren, biedt Visser & Visser nu ook services om de zachte kant van organisaties te helpen ontwik­kelen. Dit jaar lanceerde het kantoor het “platform voor ondernemerschap”, waarbij ondernemers vanuit de drie pijlers Accountancy & Advies, Strategie & Organisatie en Leiderschap & Ontwikkeling in de breedte vooruit worden geholpen. Naast financiële diensten, dus óók op het gebied van leiderschap, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. Met een achtergrond bij de Big4 kan Vincent Coevert meepraten over het belang van die ondersteunende “soft skills”. Hij kwam eerder dit jaar als extern accountant bij Visser & Visser in dienst met de opdracht in Gouda de auditpraktijk op te zetten. “Bij Visser & Visser is de menselijke maat groter. Dat spreekt me aan.” Vincent Coevert woonde en werkte lange tijd in het buitenland, maar koos ervoor minder te werken

en dichter bij zijn familie te zijn. “Visser & Visser is groot, maar niet zo groot dat je elkaar niet kent. Parttime werken is hier geen uitzondering. Ik heb het gevoel dat de mensen meer oog voor elkaar hebben en elkaar ook iets gunnen. Dat is bij de Big4 toch anders. Ook blijven we trouw aan klanten die al jaren bij ons zijn, maar qua profiel te klein of juist te groot zijn. Zolang we ze kunnen helpen, blijven we dat doen, met de ambitie hen vanuit ons platform breder te gaan bedienen.” Leonie Vermeulen wil vooral het “echte gesprek” blijven voeren, eerlijk en vertrouwd. “Wij hebben een vertrouwensband opgebouwd met onze klanten. Dat betekent dat we veel van elkaar weten, zowel zakelijk als privé. De reserves die Nederlanders gewoonlijk hebben over hun financiën vallen dan helemaal weg. Natuurlijk is het belangrijk dat we weten hoe een startende ondernemer of iemand die het familiebedrijf overneemt het bedrijf wil leiden, maar hoe hij in het leven staat is minstens zo belangrijk. Het zijn onze kernwaarden om professioneel en vertrouwd met elkaar om te gaan.”

Eigen ondernemerschap

Klanten roemen Visser & Visser om zijn stand­vastige koers. Het kantoor heeft een partner­model met betrokken aandeelhouders. De keuze om zelfstandig te blijven houdt investeerders buiten de deur en voorkomt verlies van identiteit, een bekend risico van private equity. Het voordeel van deze keuze volgens Vincent Coevert: “We willen op een gezonde manier autonome groei realiseren. Op eigen kracht. Door onze eigen koers te varen, kunnen we beter inspelen op de behoeften van onze klanten en medewerkers. Duurzame groei realiseren we met een groot netwerk van loyale en nieuwe klanten.” Die klanten zeggen ook het begrip voor het ondernemerschap van Visser & Visser te waarderen.

Dat komt volgens hem door de schat aan ervaring en opgedane kennis, maar daarnaast omdat ondernemerschap op de werkvloer wordt aangemoedigd. “Als je ideeën hebt of suggesties om de workflow te verbeteren, krijg je ruim baan. Stel dat je een lead hebt in een regio waar we nog niet actief zijn, dan mag je die kans pakken om een nieuwe markt aan te boren.” Leonie Vermeulen: “In Gorinchem heeft iemand opgemerkt dat de paramedische branche in de regio wel wat specialisatie kon gebruiken. Daar hebben we de zorg nu als belangrijke klantengroep. Wij zeggen: wees creatief, pak dat ondernemerschap.”

Blauw en geel

Visser en Visser heeft inmiddels veel jonge professionals aangetrokken, terwijl de eerste generatie ook nog aan boord is. Dat zegt wat over de loyaliteit, vindt Vermeulen. “Bij ons werken veel mensen die volgens het DISC-kleurenprofiel “blauw” zijn – zoals de meeste accountants – en dus taakgericht en analytisch. Op scholen wordt te weinig bekendgemaakt dat accountants niet per se blauw hoeven te zijn, maar dat ze bijvoorbeeld ook geel kunnen zijn, wat staat voor mensgericht en creatief.” Vincent Coevert is het met haar eens: “Als je de ondernemer van nu goed wil ondersteunen, moet je niet alleen goed kunnen rekenen. We hebben jonge professionals nodig die op dezelfde golflengte zitten als hun klant – die vaak ook nog jong is en voor dezelfde keuzemomenten staat. De accountants die bij ons passen, zijn flexibel, ruimdenkend en creatief. Dan heb je de potentie om met ondernemers op te lopen en een klankbord te zijn. Onze belofte “Doen wat telt” past helemaal bij het jeugdige elan dat we willen uitstralen.”

Tekst: Robert van der Broek

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2024-av-top-50-2024/