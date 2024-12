Kris Douma herkozen tot NBA-voorzitter, wil bevoegdheden uitbreiden

Douma wil vooral de bevoegdheden van de NBA uitbreiden ten opzichte van accountantskantoren, meldt het FD. Dat ligt echter gevoelig. Eerder dit jaar pleitte hij hier al voor, maar destijds kon Douma op veel kritiek rekenen van zowel hoogleraren, de AFM, als vanuit de sector zelf. Ook is de NBA-voorzitter van mening dat de beroepsorganisatie een belangrijke rol vervult bij het herstellen van het vertrouwen van de maatschappij in accountants, iets dat hij in 2021 ook al aangaf in een interview aan Accountancy Vanmorgen.

Drie van vier verordeningen aangenomen

Verder werden drie van de vier voorgestelde verordeningen aangenomen, beschrijft accountant.nl. Namelijk de ontwerpverordening Accountantsorganisaties 2025, de wijzigingsverordening ViO 2024 en een wijziging van de peildatum in de Contributieverordening 2024. De ontwerpverordening van de algemene contributieverordening werd niet aangenomen en naar een volgende vergadering verplaatst.

Haast maken met Wijzigingswet accountancy

Ten slotte maande Douma maandag nogmaals de Tweede Kamer haast te maken met het behandelen van de Wijzigingswet accountancysector en implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Begin december stuurde de NBA al een brief uit waarin kwartiermakers oproepen tot diepgaande veranderingen in de sector om de kwaliteit, onafhankelijkheid en maatschappelijke relevantie van accountantscontrole te verbeteren. De NBA vroeg in die brief “om te bevorderen dat de Wijzigingswet accountancysector en de implementatie van Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) spoedig door het parlement zullen worden geleid.” Volgens de beroepsvereniging heeft “de accountancysector behoefte aan beide instrumenten.”