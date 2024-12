OM beboet BAM voor ‘faciliterende betalingen’, geen vervolging voor omkoping

Het OM heeft BAM International een strafbeschikking opgelegd van € 30.000 voor valsheid in geschrifte bij een voltooid project in Afrika. Er bleek geen bewijs van omkoping.

De boete houdt verband met de afhandeling van een fiscaal geschil met de lokale belastingautoriteiten. BAM heeft het betalen van steekpenningen, in de vorm van zogenaamde “faciliterende betalingen”, zelf bij het OM gemeld en onderzocht.

De Fiod startte in 2022 een strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte na een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) over verdachte transacties in de periode 2017-2019, met betrekking tot andere projecten in Afrika. Maar nu concludeert het OM dat er onvoldoende bewijs is. De zaak wordt daarom geseponeerd.

‘Faciliterende betalingen’ werden gedoogd

BAM dook zelf in de boeken naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek en kwam onregelmatige betalingen tegen in verband met een fiscaal geschil. Die betalingen zijn gemeld. De Fiod concludeerde dat het ging om “geringe betalingen om ambtenaren aan te sporen verplichtingen na te komen”. In de periode dat die betalingen zijn gedaan, gold een gedoogbeleid voor zulke “faciliterende betalingen”. “Het OM vervolgde destijds niet voor dergelijke betalingen, zolang deze transparant in de administratie waren verwerkt. Dat was echter niet bij al deze betalingen het geval.”

Daarom krijgt het bouwbedrijf wel een boete. “Omdat BAM International mee heeft gewerkt met het strafrechtelijk onderzoek, de faciliterende betalingen zelf heeft gemeld en daar ook zelf onderzoek naar heeft gedaan, is de hoogte van deze opgelegde strafbeschikking conform de aanwijzing zelfmelding, medewerking en zelfonderzoek die op 1 januari 2025 ingaat.”