HET JAAR VAN (5): “De sector verdient meer positieve aandacht”

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

In privé: ik ben dit jaar vader geworden. Iedereen kan je vertellen hoe bijzonder het is totdat je het meemaakt; daar kan geen slapeloze nacht tegenop. Zakelijk: met mijn andere kindje PIA Group hebben we de ‘kip-en-ei’-fase achter ons gelaten en zijn we echt begonnen met het bouwen aan kwaliteit. Dit doen we samen met een sterke groep collega’s, zowel op de kantoren als binnen het PIA-supportteam. Het is niet erg om hierin af en toe te vallen en weer op te staan, zolang we struikelen zijn we in ieder geval in beweging!

Wie leerde jou in 2024 een belangrijke les?

Een Big Four-firma in China liet me zien hoe cruciaal vertrouwen is in ons vak. Het benadrukte dat vertrouwen niet alleen onze maatschappelijke grondslag is maar gelukkig ook de basis vormt van klantrelaties en samenwerking binnen teams.

Wat wens je de accountancysector toe?

De sector verdient meer positieve aandacht. Natuurlijk is het belangrijk om kritisch te blijven en te verbeteren waar nodig, maar er gaat ook ontzettend veel goed. Er zijn talloze gemotiveerde collega’s die elke dag laten zien hoe waardevol en mooi ons beroep is in maatschappelijke en persoonlijke zin.

Wat moeten we in 2025 echt anders gaan doen?

Willen we bijblijven met alles wat er op ons af komt, dan moeten we nóg beter gaan samenwerken. Niemand is expert op alle vlakken (ESG, IFRS, Cyber, etc), in ieder geval ik niet; dus willen we onze verantwoordelijkheid blijven dragen dan moeten we nóg beter elkaar opzoeken en expertises bij elkaar brengen.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2025 jouw beste wensen en waarom?

Mijn beste wensen gaan naar Mark Rutte. In deze turbulente internationale geopolitieke tijden heeft hij een enorm uitdagende, maar ook ontzettend belangrijke taak. Zijn leiderschap speelt een cruciale rol in het behouden van stabiliteit en vooruitgang.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Ik word geïnspireerd door de positieve energie bij mijn collega’s van onze kantoren binnen PIA Group, die de drive hebben om mee te bouwen aan de toekomst van de accountancy. We werken samen aan innovatieve oplossingen, digitale processen en duurzame klantrelaties. Stap voor stap verbeteren we onze werkwijzen, maar zonder te vergeten: “don’t fix what’s not broken.” Het gaat om het versterken van wat al goed is, niet om eenheidsworst. Daarbij in het bijzonder mijn vader, al lang actief in het accountantsvak en stopt nog dagelijks zijn hele ziel en zaligheid in het bouwen aan onze kantoren. Als ik 65 ben en nog die energie heb, dan teken ik er nu voor!