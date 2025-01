Ex-eigenaar Big Bazar wijst naar boekhouder in fiscale fraudezaak

Tijdens de zitting donderdag hoorde Kooistra de strafeis: een jaar cel en zes maanden voorwaardelijk. Naar verwachting volgt de uitspraak over twee weken. Dat bevestigde het functioneel parket van het Openbaar Ministerie na berichtgeving door de Leeuwarder Courant. Kooistra wordt ervan verdacht dat de administratie van verschillende van zijn bedrijven niet op orde was. Er ontbraken stukken, en stukken zouden opzettelijk niet aan de Belastingdienst zijn gegeven. Daardoor had de fiscus slecht inzage in hoeveel hij precies moest betalen. Ook is bij geen enkele van de bv’s ooit een jaarverslag gemaakt.

Faillissement in 2023

Kooistra kocht Big Bazar in 2021 van Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker. De overname werd uiteindelijk geen succes, de koopjesketen werd in september 2023 namelijk failliet verklaard. Big Bazar kampte toen met met financiële problemen en huurachterstanden, wanbetalingen aan leveranciers en een belastingschuld van bijna 10 miljoen euro. De keten deed in de maanden voorafgaand aan het bankroet nog verschillende pogingen om het bedrijf van de ondergang te redden, maar dit liep op niets uit. Kooistra is vorig jaar ook door de curatoren van Big Bazar aansprakelijk gesteld. Volgens de curatoren van Big Bazar zou Kooistra fouten hebben gemaakt in de periode voorafgaand aan het bankroet van de keten.

Administratie North

In de zaak van donderdag gaat het niet om de administratie van Big Bazar, maar om Kooistra’s eerdere bedrijf North, een groothandel in consumentenartikelen die al in januari 2023 failliet ging. Kooistra is geschrokken van de strafeis, liet zijn advocaat Priscilla de Haas weten. “Hij heeft in de afgelopen tijd veel over zich heen gekregen, zakelijk en op het gebied van zijn gezondheid.” De Haas betoogde in de rechtszaal dat de ondernemer best bereid was de fiscus inzage in de digitale boekhouding te geven. Hij zou daarvoor de benodigde inloggegevens hebben verschaft, maar hier zou de Belastingdienst geen genoegen mee hebben genomen. Uiteindelijk is er volgens De Haas door beide partijen niet goed genoeg gecommuniceerd.

Boekhouder

Kooistra gaf volgens de Volkskrant in de rechtszaal meerdere verklaringen voor de administratieve puinhoop bij zijn bedrijven. “Zo legde hij de schuld neer bij de verschillende boekhouders die hij had. De administratie was incompleet. Het was een rommelige periode. Zijn boekhouding werd digitaal gedaan en hij wist niet hoe hij die moest aanleveren, aldus het verweer. In verhoren, die de rechter donderdag aanhaalt, zei Kooistra bovendien het leiden van Big Bazar prioriteit te hebben geven.”

