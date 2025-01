Fiod valt binnen bij ex-penningmeester basketbalclub Donar

Donar raakte de laatste jaren financieel in de problemen en daarbij rommelde het ook op accountantsvlak. Huisaccountant SAB moest het veld ruimen en daarna stelde KPMG voor bijna een ton orde op zaken. Vervolgens kwam BDO in beeld, dat een onderzoek ging doen naar de belabberde positie van de basketbalclub. Maar BDO was ook lid van de businessclub: was de onafhankelijkheid dan wel geborgd?

Wel of geen accountant?

De conclusie van het onderzoek was in 2023 dat er langdurig sprake is geweest van het verstrekken van onjuiste informatie en het geven van een verkeerde voorstelling van zaken door voormalig penningmeester Ronald Arkema. Donar liet vervolgens beslag leggen op diens eigendommen. Arkema was sinds 2017 penningmeester en beweerde zelf manager te zijn bij BDO, maar bleek nooit een NBA-inschrijving te hebben gehad.

De club moest tot overmaat van ramp coronasteun terugbetalen vanwege een gebrekkige administratie. Een taskforce probeerde Donar in de zomer van 2023 nog van een faillissement te redden; leider Jakob Klompien stelde toen dat Arkema “compleet flipte en in een parallelle werkelijkheid heeft geleefd“. Een faillissement kon echter niet worden afgewend en een jaar terug kwam het beeld naar voren dat Arkema geregeld geld naar zijn eigen bankrekening had weggesluisd. Een groep ondernemers ontfermde zich uiteindelijk over de club door de failliete boedel over te nemen.

Boekenonderzoek

Dat de administratie rammelde, meldt ook de curator in zijn verslagen. De Belastingdienst heeft eind vorig jaar een boekenonderzoek afgerond en met de curator zou worden overlegd. Dat heeft kennelijk geleid tot een strafrechtelijk onderzoek, want donderdag stond de Fiod voor de deur bij de woning van Arkema in Assen en het kantoor van Donar in Martiniplaza in Groningen. Er zijn geen aanhoudingen verricht, maar wel doorzoekingen gedaan. Het zou onder meer gaan om btw-fraude, waarbij oud-penningmeester Arkema in bepaalde gevallen 21% zou hebben gefactureerd, maar 9% afdroeg aan de fiscus.

Arkema erkende vorig jaar al dat hij de club voor zeker € 160.000 heeft benadeeld. Hij trof een betalingsregeling met het oude bestuur waarbij hij elke maand een bedrag zou terugbetalen. Opmerkelijk: volgens het Dagblad van het Noorden waren de curatoren niet op de hoogte van de invallen door de Fiod. Hun eigen onderzoek is in de afrondende fase.

Bron: Dagblad van het Noorden