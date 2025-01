Hoe kijkt de accountancysector naar de Wwft? Doe mee aan de benchmark survey!

De enquête heeft als belangrijkste focus om een breder beeld te krijgen hoe kantoren – zoals die van jou – omgaan met de Wwft. Het voornemen is om dit onderzoek jaarlijks uit te voeren. Begin maart worden de eerste resultaten verwacht.

Over de enquête

De Wwft-benchmark survey – bestaande uit meerkeuzevragen – is volledig anoniem. Jouw antwoorden en gegevens blijven dus vertrouwelijk. Het invullen neemt slechts 2 à 3 minuten in beslag. Door inzicht te krijgen in jouw ervaringen, uitdagingen en aanpak met betrekking tot de Wwft, kunnen we een beeld schetsen van de compliance-status binnen de sector. De resultaten van de enquête worden overzichtelijk gebundeld in een benchmarkrapport. Door deel te nemen, draag je bij aan een breder beeld van de sector én ontvang je gratis het rapport in jouw mailbox.

Over ComplianceWise

ComplianceWise ontwikkelt software om organisaties te ondersteunen bij het naleven van de Wwft. Hun product, Grub, is ontworpen om accountants-, administratie- en belastingkantoren te helpen voldoen aan de wet- en regelgeving. Met actuele data, automatisering en machine learning stroomlijnt Grub processen en ondersteunt het effectief risicomanagement. De software, die wordt erkend door brancheverenigingen zoals SRA, Novak en Auxilium, wordt inmiddels gebruikt door meer dan 500 kantoren in Nederland.

Klik hier om de enquête in te vullen

Alvast bedankt voor je bijdrage!

Dit initiatief is een samenwerking tussen ComplianceWise en Accountancy Vanmorgen.