Vlaamse accountant vraagt met vereniging aandacht voor mentaal welzijn

Accountants in nood: zo heet de vereniging waarmee de Vlaamse accountant Mike Collier (39) collega’s wil stimuleren om te praten over de mentale problemen die hun werk met zich meebrengt.

Collier heeft zelf ervaring met een zware depressie en de werkdruk van het accountantsvak. Daarom richtte hij in 2022 Accoutants in nood op. “Het is een veelbesproken thema binnen de sector en er zijn initiatieven, maar die genieten nog te weinig bekendheid merk ik.” Enkele weken terug organiseerde de vereniging een evenement in Antwerpen, maar dat was niet bepaald een succes: “Tot mijn grote verbazing waren we daar met twee accountants aanwezig, inclusief mezelf.”

Vooral symbolisch

Voor Collier is dat het bewijs dat veel accountants een hoge drempel ervaren om over deze materie te praten. Zelf ging hij na zijn depressie van vier jaar geleden afgelopen jaar weer over zijn grenzen heen. “De deadlines binnen mijn job en de verwachtingen van klanten – het werd mij te veel.” Wat hem betreft moet er meer gebeuren dan cursussen organiseren en verenigingen oprichten. “Ik heb het gevoel dat veel van die initiatieven vooral symbolisch zijn, omdat het thema nu bespreekbaar is. Er wordt weinig gedaan met de feedback die verzameld wordt. Wat gaan we er echt mee doen om onze sector te verbeteren?”

Zucht op feestjes

Een idee is om de overheid bij initiatieven te betrekken. “Altijd bereikbaar moeten zijn, de werkdruk, de steeds kortere deadlines, het gebrek aan instroom vanuit hogescholen – het zijn allemaal problemen die om een structurele aanpak vragen. Er moet preventief iets gebeuren en er niet enkel over schrijven omdat het een trendy onderwerp is.” Collier zegt ook last te hebben van het saaie imago dat nog altijd aan accountants kleeft. “Ik merk vaak een zucht als ik op een feestje vertel dat ik accountant ben.”

Verbetering begint bij de accountant zelf, aldus Collier. “We moeten ons kwetsbaarder durven opstellen. Als klanten hun financiële en persoonlijke situatie volledig bij ons moeten blootleggen, waarom zouden wij als accountants dan niet eerlijk kunnen zijn over hoe wij ons voelen? Toen ik eerlijk begon te praten over mijn mentale gezondheid, waren er zakenpartners die me zeiden: ‘Waarom heb je mij niet gebeld? We hadden erover kunnen praten.’ Dat was onverwacht, maar het gaf me kracht.”

Bron: Het Laatste Nieuws