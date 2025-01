RB dringt aan op eerlijke en robuuste tegenbewijsregeling box 3

In een visiestuk, gepubliceerd voorafgaand aan een vergadering van de Tweede Kamer over box 3 op 30 januari, benadrukt het RB dat de huidige koers van het kabinet leidt tot gevoelens van onrechtvaardigheid bij belastingplichtigen. Volgens het RB is een rechtvaardige regeling noodzakelijk om verdere juridische procedures en de groeiende “box 3-moeheid” bij belastingbetalers en fiscaal dienstverleners te voorkomen.

Focus op rechtsherstel en kostenaftrek

In het visiestuk pleit het RB ervoor dat iedereen die recht heeft op rechtsherstel in box 3, inclusief de massaal bezwaarmakers, toegang moet krijgen tot de tegenbewijsregeling. Daarnaast benadrukt het RB dat kosten gemaakt binnen deze regeling aftrekbaar moeten zijn. Hiermee wil het RB ervoor zorgen dat de regeling breed gedragen wordt en belastingplichtigen niet onnodig worden belast met financiële of administratieve drempels.

Nieuwe procedures te verwachten

Fiscaal directeur van het RB Sylvester Schenk: “Het kabinet gaat dit jaar op basis van deze arresten een tegenbewijsregeling box 3 presenteren. Het kabinet probeert het begrip werkelijk rendement en de toegang tot deze tegenbewijsregeling box 3 zo beperkt mogelijk vorm te geven. Dit zorgt bij veel belastingplichtigen tot een gevoel van onrechtvaardigheid. Met als gevolg dat veel belastingplichtigen ook tegen de tegenbewijsregeling box 3 weer zullen gaan procederen. Dit leidt bij veel belastingplichtigen en fiscaal dienstverleners tot box 3-moeheid. Om de bezwaarschriften en de gerechtelijke procedures zoveel mogelijk te beperken, roept het RB het kabinet op om daadkracht te tonen om een robuuste en maatschappelijk aanvaardbare tegenbewijsregeling box 3 te presenteren”

Risico’s van beperkte toegang

De huidige kabinetsplannen zouden volgens het RB dus kunnen leiden tot nieuwe juridische conflicten, juist op een moment dat rust en duidelijkheid nodig zijn. Het RB waarschuwt dat zonder brede toegang tot de tegenbewijsregeling het draagvlak onder belastingplichtigen verder zal afbrokkelen. Schenk roept het kabinet op om daadkracht te tonen en te kiezen voor een regeling die niet alleen juridisch solide is, maar ook maatschappelijke acceptatie geniet.

Het RB benadrukt dat een eenvoudige en eerlijke regeling, waarbij kosten aftrekbaar zijn en geen groepen worden uitgesloten, het aantal bezwaarschriften en rechtszaken aanzienlijk kan beperken. Dit vraagt om een fundamenteel andere benadering dan het kabinet nu voorstaat.

Het visiestuk is hier te vinden.