Hoe AXP Adviseurs efficiënter en nauwkeuriger uren registreert met ClockAssist AI

AXP Adviseurs richt zich met vestigingen in Amsterdam en Rotterdam vooral op de grotere MKB bedrijven. Een belangrijk aspect van het werk bij AXP is het nauwkeurig registreren van gewerkte uren. Voorheen was dit een tijdrovend proces waarbij medewerkers hun uren op basis van inschattingen bijhielden.

Met ClockAssist AI optimaliseerde AXP dit proces, wat tijdschrijvende medewerkers aanzienlijke tijd bespaart.

De expertise van AXP beperkt zich niet alleen tot administratie. Het kantoor helpt (internationale) bedrijven of instellingen bij financiële planning, belastingoptimalisatie, bedrijfsstrategie en procesoptimalisatie. In een tijd waarin de boekhouding steeds meer draait om automatisering en realtime data-analyse, gebruikt het kantoor steeds meer slimme software en AI om processen te versnellen en te verbeteren. Eén van de softwarepakketten is ClockAssist.



Joël van der Hoogt, financieel administratief medewerker bij AXP, vertelt over de samenwerking met ClockAssist AI.

Grotere nauwkeurigheid bij urenregistratie

Joël vertelt: “Voor de invoering van ClockAssist hield ik mijn urenregistratie handmatig bij. Dit deed ik op basis van schattingen, wat me ongeveer een kwartier per dag kostte. Gemiddeld werk ik op zes klanten per dag, maar in drukke periodes kan dat oplopen tot twintig klanten per dag. Hierdoor was het handmatig bijhouden van uren best uitdagend.”

Om dit proces van urenregistratie te automatiseren heeft AXP bewust voor ClockAssist gekozen. Joël vervolgt: “Dankzij ClockAssist hou ik nu eenvoudig bij hoeveel tijd ik aan elke klant besteed. De AI-functionaliteit van ClockAssist zorgt ervoor dat mijn uren worden bijgehouden zonder dat ik ze constant handmatig hoef bij te werken.”

Tijdbesparing: van een uur naar een kwartier per week

De samenwerking met ClockAssist levert AXP dus een enorme tijdsbesparing én verhoogt de nauwkeurigheid van de administratie. Joël geeft aan: “Voorheen kostte uren registreren mij dagelijks 10-15 minuten, wat neerkwam op ongeveer drie kwartier tot een uur per week.

Met ClockAssist verwerk ik mijn uren in slechts 2-3 minuten per dag, oftewel ongeveer 15 minuten per week.” Deze tijdsbesparing geeft Joël meer ruimte om zich te focussen op werkzaamheden voor klanten.

Joël van der Hoogt, financieel administratief medewerker AXP

ClockAssist AI versnelt urenregistratie nóg meer

Daarnaast heeft de nieuwe AI-functionaliteit van ClockAssist het urenregistratieproces nog verder geoptimaliseerd. Joël kan nu met één klik de juiste registratie selecteren, wat de invoer nog efficiënter maakt. Hij zegt hierover: “De enige uitdaging die ik ervaar, is dat de software automatisch omschrijvingen invult, terwijl wij daar minder mee werken. Dit betekent dat ik soms handmatig bepaalde gegevens moet verwijderen. Maar ondanks deze kleine beperking, blijft de tijdsbesparing aanzienlijk.”

Soepele samenwerking

De samenwerking tussen AXP en ClockAssist verloopt soepel en collega’s zijn over het algemeen zeer tevreden met de software. Met de constante ontwikkeling van AI binnen ClockAssist zijn er mogelijkheden om het proces nog verder te stroomlijnen, waardoor de administratieve last nog verder wordt verlaagd.

Kortom, ClockAssist heeft een grote impact gehad op de werkprocessen binnen AXP. Door de geautomatiseerde urenregistratie kunnen medewerkers efficiënter werken en zich richten op belangrijkere taken.

Aan de slag met automatische tijdregistratie?

Wil jij ook ontdekken hoe ClockAssist jouw kantoor helpt meer omzet te realiseren en de urenregistratie te vereenvoudigen? Neem gerust contact met ons op, we denken graag met je mee!