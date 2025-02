Hoe kan ik mijn klanten helpen met duurzaamheidsinvesteringen?

Maak niet alleen een verschil in de cijfers, maar ook in de toekomst van je klant, de ondernemer. Wil je je klanten helpen hun duurzame doelen te realiseren? Combineer dan Zakelijke Lease met de regelingen Vamil en MIA. Vamil biedt de mogelijkheid om investeringen versneld af te schrijven, terwijl MIA een deel van de kosten aftrekbaar maakt als subsidie.

Maar de aanschaf van duurzame bedrijfsmiddelen ligt de echte kracht in de combinatie met Zakelijke Lease : geen grote uitgaven vooraf, terwijl de cashflow gezond blijft en je klant meteen van de fiscale voordelen kan genieten.

Vamil

Flexibel afschrijven zodat investeringen direct goedkoper zijn. Met de Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen), kun je je klant een slimme manier bieden om milieu-investeringen flexibel af te schrijven. Tot 75% van de investering kunnen ze in het jaar afschrijven dat hen het beste uitkomt. Veel ondernemers kiezen ervoor om dit al in het eerste jaar te doen, want dat levert meteen een liquiditeits- en rentevoordeel op. Zo krijgt je klant een deel van de investering snel terug via belastingbesparing, waardoor hun aankoop direct netto goedkoper wordt. De resterende 25% moet wel regulier afgeschreven worden. Maar tegen die tijd heeft je klant al een mooi voordeel gepakt.

MIA

Dé subsidie die duurzame investeringen voordeliger maakt. Met de MIA (Milieu-Investeringsaftrek) wordt het financieren of leasen van bedrijfsmiddelen een stuk voordeliger, omdat je klant een deel van de aankoopprijs van de fiscale winst kan aftrekken. Wil je klant bijvoorbeeld een elektrische bedrijfsauto, of een milieuvriendelijke machine? Dankzij deze subsidie kan de ondernemer tot 45% aftrekken, boven op de gebruikelijke investeringsaftrek. En dat scheelt!

Vamil, MIA en lease

Dé winnende combinatie

Door Vamil en MIA slim te combineren met lease help je je klant optimaal te profiteren van duurzaamheidsinvesteringen zonder hun cashflow te belasten. Vamil biedt de mogelijkheid om flexibel af te schrijven, terwijl MIA zorgt voor extra fiscale voordelen. Lease maakt het plaatje compleet: geen grote investeringen vooraf, maar vaste maandlasten die de liquiditeit van je klant gezond houden.

De kracht van deze combinatie? Je klant kan meteen investeren in duurzame bedrijfsmiddelen én direct profiteren van alle financiële voordelen. Zo wordt verduurzamen haalbaar en aantrekkelijk, zonder verrassingen in de maandelijkse kosten. Met Vamil, MIA en lease creëer je een oplossing die financieel én duurzaam werkt.

Haal het beste uit investeringen

Alles wat ‘roest of rijdt’, kan gefinancierd worden met lease. Het is een slimme keuze voor ondernemers die willen investeren in nieuwe voertuigen of machines zonder hun liquiditeit te belasten. Met lease kan je klant eenvoudig doorgaan met hun bedrijfsplannen en tegelijkertijd gebruik maken van aantrekkelijke voordelen.

