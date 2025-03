RB overlegt met staatssecretaris over box 3

Op 17 maart sprak het Register Belastingadviseurs met staatssecretaris Van Oostenbruggen over het brede box 3-dossier. Die benadrukte dat eventuele aanpassingen financiële dekking vereisen, (tijdig) uitvoerbaar moeten zijn en dat hij hierover constructief in gesprek is met de Tweede Kamer.

Tijdens het gesprek over het Wetsvoorstel Tegenbewijsregeling box ging het onder meer over het toestaan van kostenaftrek en aftrek van verbeteringskosten. Dit voorkomt volgens het RB nieuwe bezwaar- en beroepsprocedures, met name voor vastgoedbeleggers. Daarnaast pleitte het RB voor een oplossing voor massaal bezwaarmakers uit 2017 en 2018. Zonder tijdig verzoek tot ambtshalve vermindering zijn dit uitgesloten van de tegenbewijsregeling. In het gesprek is ook de mogelijke onrechtvaardigheid aangekaart: als niet-bezwaarmakers de lopende MB+ procedures winnen, komen zij in een gunstigere positie voor de tegenbewijsregeling box 3 dan de massaal bezwaarmakers.

Voordeel eigen gebruik

Wat betreft de berekening van het voordeel voor het eigen gebruik van onroerende zaken, dat vanaf 2026 in de tegenbewijsregeling wordt opgenomen, is het RB van mening dat de voorgestelde open norm moeilijk uitlegbaar is. Dit zal naar inschatting van het RB opnieuw tot een groot aantal bezwaar- en beroepsprocedures leiden, vooral bij verhuurders van meerdere vakantiewoningen.

Werkelijk rendement

Ten aanzien van de toekomstige belastingheffing op werkelijke rendementen heeft het RB een voorkeur om inkomsten uit vermogen te belasten volgens een vermogenswinstbelasting in plaats van een vermogensaanwasbelasting. Het belasten van niet-gerealiseerde rendementen zou volgens het RB opnieuw tot juridische procedures kunnen leiden. Daarbij werd door het RB verwezen naar een eerdere uitspraak van de Hoge Raad, waarin werd gesteld dat belastingbetalers niet gedwongen zouden moeten worden om vermogen te verkopen om hun belastingverplichtingen te voldoen.

Bron: RB