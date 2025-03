PVV tegen nieuw belastingvoorstel voor vermogen in box 3

De PVV wil niet verder met het huidige wetsvoorstel voor een nieuwe belasting op inkomen uit sparen en beleggen in box 3. De partij noemt het belasten van ongerealiseerde winsten, zoals koersstijgingen van aandelen, “oneerlijk” en pleit voor een vermogenswinstbelasting waarbij alleen gerealiseerde winsten worden belast.

Verbijstering

De afwijzing van het voorstel door de grootste regeringspartij kwam onverwacht en leidde tot verbijstering in de Tweede Kamer. D66-Kamerlid Hans Vijlbrief sprak van “chaos en amateurisme in de coalitie” en weigerde verder deel te nemen aan het debat. GroenLinks-PvdA noemde het “schokkend” dat een wetsvoorstel waar jarenlang aan is gewerkt, door de PVV terzijde wordt geschoven. Coalitiepartners VVD en NSC reageerden gematigder, maar wezen erop dat de partij van Geert Wilders nog geen concreet alternatief heeft gepresenteerd.

Vertraging

Als de wens van de PVV zou worden uitgevoerd zorgt dat vrijwel zeker voor verdere vertraging bij de hervorming van box 3. De regering wil per 2028 overgaan op een belastingstelsel gebaseerd op werkelijke rendementen, maar elk jaar uitstel kost de schatkist naar schatting 2 miljard euro. Staatssecretaris Van Oostenbruggen (Fiscaliteit, NSC) waarschuwde bovendien dat een vermogenswinstbelasting in de eerste jaren voor een flinke terugval in belastinginkomsten zou zorgen.

Ondanks de oppositie van de PVV blijft Van Oostenbruggen vooralsnog vasthouden aan het bestaande voorstel. Binnen de coalitie zullen verdere gesprekken volgen, maar de kans is groot dat de discussie over box 3 nog wel even zal voortduren.

(FD/BNR)