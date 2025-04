Zo bereik je als accountantskantoor Gen Z (zonder jezelf te verliezen)

Maar dan bedoelen we niet zomaar jonge mensen. Nee, generatie Z. De groep die geboren is tussen 1996 en 2012. De groep die net is afgestudeerd of nu afstudeert, op zoek is naar betekenisvol werk en jou misschien wel keihard nodig heeft. Alleen… ze weten het zelf nog niet.

Dus: hoe bereik je generatie Z als accountantskantoor? Zonder hippe dansjes op TikTok of geforceerd “jong” doen? In dit blog krijg je praktische tips, echte voorbeelden en vooral: een eerlijke kijk op hoe je als kantoor aantrekkelijk kunt zijn voor deze nieuwe generatie—door gewoon jezelf te blijven.

Eerst even dit: de vooroordelen over Gen Z kloppen niet

“Ze willen alleen maar thuiswerken.”

“Ze zijn lui.”

“Ze zitten niet op LinkedIn.”

Zucht. Deze clichés blijven hardnekkig rondzingen, maar kloppen ze ook? Niet echt. En veel Gen Z’ers balen ook dat zij zo gezien worden. Ook dat vermeende gebrek aan motivatie? Onzin. Gen Z is opgegroeid in een tijd van klimaat problemen, corona, oorlog, woningtekort. Dat maakt ze misschien kritisch, maar ook veerkrachtig en betrokken. Ze willen werken bij organisaties die ergens voor staan.

Laten we één veelgehoord voorbeeld eruit pakken: “Gen Z zit niet op LinkedIn.” Uit cijfers van DataReportal blijkt dat wereldwijd meer dan 20% van de LinkedIn-gebruikers tussen de 18 en 24 jaar is. In Nederland ligt dat percentage nog iets hoger. Ze zitten er dus wél – maar gebruiken het anders. Ze scrollen op zoek naar inspiratie, cultuur en verhalen. Niet naar standaard vacatureteksten met bullet points en salarisindicaties.

LinkedIn is wél relevant – als je weet hoe

Ja, Gen Z zit op LinkedIn. Maar ze zoeken geen traditionele vacatureposts. Ze willen weten hoe het écht is om bij je te werken. Wat jouw mensen meemaken. Wat hen drijft. Hoe de cultuur voelt.

Wat werkt dan wel?

Video’s van medewerkers die kort vertellen over hun werk

Posts waarin je laat zien waar je als kantoor voor staat

Een kijkje achter de schermen (zonder dat het gênant wordt)

Oprechte verhalen met een persoonlijk perspectief

En het goede nieuws: dat kost je geen duizenden euro’s. Gewoon iemand met een smartphone, een beetje begeleiding en de ruimte om zichzelf te zijn—dat is vaak al genoeg.

Gen Z wil échte verhalen, geen gladde praat

Laat je niet verleiden tot kekke TikTok-uitspattingen of een plotseling hippe tone-of-voice. Gen Z prikt er zó doorheen als iets nep is. Ze houden van merken die zichzelf durven zijn. Die niet mooier doen dan ze zijn.

Dus ja, je mag gewoon zeggen dat je een accountantskantoor bent. Maar laat dan ook zien wat jullie als kantoor bijzonder maakt. Wat jullie belangrijk vinden. Hoe jullie met elkaar omgaan. Hoe jullie omgaan met fouten, successen, klanten én elkaar. Verhalen van mensen binnen je organisatie zijn hierin goud waard. Dat brengt ons bij het volgende punt.

Storytelling vanuit je eigen mensen werkt

Voor Reanda Netherlands werkt dit principe als een speer. In samenwerking met Bureau Opmerkelijk publiceren zij regelmatig medewerkersverhalen. Geen gelikte promo’s. Geen opgepoetste teksten. Maar échte verhalen, gebaseerd op interviews met échte collega’s.

Die verhalen gaan over de inhoud van het vak, maar ook over persoonlijke drijfveren, ambities, samenwerking, en zelfs twijfels. En precies dat maakt het sterk. Want voor potentiële medewerkers geeft dat een eerlijk inkijkje in de cultuur. En ondernemers zien dat ze te maken hebben met mensen die verder kijken dan cijfers.

Het resultaat? Meer zichtbaarheid, meer herkenning én betere gesprekken met kandidaten.

Laat zien wie je bent – niet wie je denkt dat Gen Z wil zien

Je hoeft je niet anders voor te doen. Sterker nog: doe dat vooral niet. Als jouw kantoor een rustige, professionele sfeer heeft waar vakmanschap en samenwerking centraal staan laat dát dan zien. Gooi er geen marketingcampagne tegenaan met woorden als ‘episch’, ‘next level’ of ‘super inspiring’ als niemand in je team ooit zo praat.

Authenticiteit is geen trend. Het is een basisbehoefte van deze generatie. Ze willen weten waar ze aan toe zijn. Geen verrassing bij binnenkomst. Geen bedrijf dat in de sollicitatie super modern lijkt, maar op dag één blijkt te werken met een server uit 2003 en een kantoorbeleid uit 1995.

Begin klein, maar begin wel

Je hoeft niet morgen een hele contentcampagne uit de grond te stampen. Begin gewoon slim. Neem één langere video op waarin een collega vertelt over een relevant onderwerp. Iets waar ondernemers én potentiële collega’s zich in herkennen. Vanuit die ene video kun je verschillende stukken content halen:

Korte video’s voor LinkedIn, Instagram en TikTok

Een blogartikel gebaseerd op het gesprek

Een of meerdere LinkedIn posts over het onderwerp

Een behind-the-scenes post van de opname zelf

Zo maak je van een authentiek verhaal meerdere krachtige touchpoints. Zonder dat het je weken werk kost. En vooral: zonder dat het voelt als marketing. Het hoeft niet perfect. Het moet écht zijn. En geloof ons: generatie Z voelt het verschil.

Laat je niet gek maken

Je hoeft geen TikTok-dansjes te doen of je vacatureteksten vol emoji’s te gooien. Wat je wél moet doen? Jezelf laten zien. Echt, eerlijk en met overtuiging. Want als er één generatie is die door marketingbullshit heen prikt, dan is het Gen Z. En als ze het gevoel hebben dat je oprecht bent? Dan heb je ineens geen kandidaten meer nodig – ze komen zelf naar je toe.

Wil jij – net als Reanda Netherlands – unieke medewerkersverhalen delen om generatie Z aan te spreken? Bij Bureau Opmerkelijk helpen we je om jouw mensen in beeld te brengen zoals ze écht zijn. Geen standaard marketingpraat, maar authentieke content die raakt. We zijn een contentmarketingbureau dat gespecialiseerd is in de accountancybranche, dus we snappen jouw wereld én die van je doelgroep.

Wil jij meer weten over onze werkwijze? Kijk dan eens op onze website.

Contentmarketing voor accountantskantoren >