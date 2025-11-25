De nieuwe generatie ziet je niet – tijd om dat te veranderen

In ons vorige artikel bespraken we waarom de accountancysector moeite heeft om nieuwe generaties aan te trekken. Het probleem is niet alleen een tekort aan medewerkers; veel jongeren hebben een beeld van het vak dat niet strookt met de praktijk.

Daarom is het nodig dat accountantskantoren opnieuw stilstaan bij hoe zij het beroep uitleggen aan de volgende generatie. Ze moeten duidelijk laten zien wat accountancy inhoudt, op een eenvoudige maar juiste manier, zonder het werk te versimpelen of te verbloemen. Hoe kunnen kantoren dat doen? In dit artikel beschrijven we drie concrete manieren om het beroep helder en relevant te presenteren.

Hoe laat je Gen Z de echte impact van het accountantsberoep zien?

Voordat we ingaan op praktische stappen, is het belangrijk te begrijpen hoe Gen Z het beroep op dit moment ziet. Veel studenten koppelen accountancy nog steeds vooral aan wiskunde en gaan ervan uit dat het werk moeilijk, strikt en repetitief is. Internationale onderzoeken bevestigen dit beeld. Jongeren omschrijven accountancy vaak als “cijfergericht”, “regelgedreven” en “niet creatief”. Tegelijkertijd zoeken zij carrières waarin technologie, analytisch denken en zichtbare impact centraal staan.

De kloof zit dus niet in het beroep zelf, maar in hoe het wordt ervaren. Kantoren kunnen deze kloof verkleinen door het vak op een eenvoudige en juiste manier uit te leggen en de werkelijke waarde ervan te laten zien. Hieronder volgen drie praktische manieren om dat te doen.

Laat het Grote Geheel Zien

Gen Z wil begrijpen hoe hun werk waarde toevoegt. Wanneer kantoren laten zien dat accountancy strategische besluitvorming ondersteunt, vertrouwen in organisaties beschermt en duurzame groei mogelijk maakt, wordt het beroep veel helderder en relevanter. Maak duidelijk dat accountants meer doen dan cijfers verwerken: zij interpreteren data, signaleren risico’s en helpen leiders om betere beslissingen te nemen. Zo’n duidelijke boodschap maakt het vak begrijpelijker én aantrekkelijker voor talent dat op zoek is naar betekenis.

Uit inzichten van Becky.works blijkt een vergelijkbare trend: kantoren krijgen merkbaar meer interesse van jong talent wanneer zij via sociale media en early-career-programma’s het volledige effect van hun werk laten zien.

Benadruk de Rol van Technologie

Gen Z verwacht dat technologie in elk onderdeel van hun werk aanwezig is. Toch denken veel jongeren nog steeds dat accountancy leunt op verouderde methoden en handmatig werk. Kantoren kunnen dit beeld doorbreken door te laten zien hoe digitale systemen, automatisering en data-analyse de hedendaagse praktijk bepalen. Leg uit hoe cloudplatformen en workflow-automatisering dagelijkse processen stroomlijnen en leiden tot concrete resultaten voor klanten. Wanneer jonge professionals ervaren dat technologie echt een centrale rol speelt, voelen zij zich sneller verbonden met het beroep.

Bouw een Cultuur die Mensen Echt Kunnen Voelen

Gen Z wil eerlijkheid, duidelijkheid en een cultuur die je elke dag voelt. Ze zoeken teams die open communiceren, ontwikkeling stimuleren en mensen net zo waarderen als prestaties. Kantoren kunnen korte verhalen delen over hoe accountancy een klant hielp een probleem op te lossen, fraude te voorkomen of op een verantwoorde manier te groeien. Zulke verhalen laten de mensgerichte kant van het werk zien. Ze maken het beroep tastbaar, praktisch en zichtbaar verbonden met concrete resultaten. Zo wordt ook de kern duidelijk: accountants helpen mensen, niet alleen organisaties. Wanneer kantoren dit soort verhalen regelmatig delen, wordt de waarde van het beroep voor de volgende generatie veel duidelijker.

Het Echte Doel Weer In Beeld Brengen

Het accountantsberoep biedt nu al veel van wat Gen Z zoekt: zinvol werk, analytische vraagstukken, moderne tools en directe invloed op de integriteit van organisaties. De uitdaging is dan ook niet om het beroep te veranderen, maar om de waarde ervan op een eerlijke en betekenisvolle manier zichtbaar te maken.

Kantoren die deze boodschap consequent uitdragen, wekken meer interesse bij jong talent. En naarmate het vak verder evolueert, wordt één ding duidelijk: die verandering is veel eenvoudiger als we het samen doen. Wanneer de sector met één duidelijke stem spreekt en de bedoeling achter het werk laat zien, kunnen jongeren zichzelf een plek geven binnen de accountancy, als een toekomst waarin zij daadwerkelijk kunnen geloven.