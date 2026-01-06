Gen Z en Accountancy: Tijd voor verandering

Terwijl Gen Z de arbeidsmarkt betreedt en een nieuwe lichting studenten zich voorbereidt op hun studie, staat de accountancysector voor een cruciale vraag: zien jonge mensen een toekomst in ons vakgebied?

Ondanks de vele innovaties en moderniseringsslagen van de afgelopen jaren wordt accountancy nog vaak geassocieerd met hardnekkige, verouderde stereotypen zoals saai werk, eindeloos papierwerk en weinig ruimte voor creativiteit. Wie nieuw talent wil aantrekken, zal daarom duidelijker en overtuigender moeten laten zien waar de werkelijke waarde en impact van het vak liggen.

Gen Z herdefinieert Carrièreverwachtingen

Gen Z betreedt de arbeidsmarkt met andere prioriteiten dan eerdere generaties. Zij zoeken werk dat relevant aanvoelt, ruimte biedt voor persoonlijke en professionele groei en aansluit bij hun waarden. Stabiliteit alleen is voor hen niet langer voldoende. Jongeren voelen zich aangetrokken tot functies waarin moderne technologie wordt ingezet, continu leren wordt gestimuleerd en een transparante, authentieke organisatiecultuur centraal staat. Technologie, zingeving en duidelijke waarden bepalen in hoge mate wat zij ervaren als een betekenisvolle carrière.

Door deze verschuiving sluiten traditionele beelden van accountancy steeds minder aan bij hun verwachtingen. Veel jongeren zien het beroep nog altijd als star en repetitief, en niet als een vakgebied waarin zij invloed kunnen uitoefenen op besluitvorming of creatief kunnen werken. Die perceptie staat haaks op de werkelijkheid. Het accountantsberoep heeft zich de afgelopen jaren ingrijpend ontwikkeld: professionals houden zich steeds vaker bezig met strategische vraagstukken, werken met geavanceerde digitale tools en leveren aantoonbare waarde voor organisaties.

Wat het vak vandaag de dag te bieden heeft, sluit juist goed aan bij de ambities van Gen Z. De sector slaagt er echter nog onvoldoende in om deze ontwikkeling zichtbaar te maken. Gerichtere en krachtigere communicatie is daarom essentieel om accountancy te positioneren als een modern, relevant en toekomstgericht carrièrepad.

De NextGen Award: Een schouderklop voor voorlopers

Om jong talent te bereiken, moet de sector verder gaan dan traditionele wervingscampagnes. Er is behoefte aan een initiatief dat het beeld van het accountantsberoep bij de nieuwe generatie daadwerkelijk kan veranderen.

Vanuit die ambitie introduceerde Becky.works de NextGen Award: het eerste Nederlandse initiatief dat organisaties erkent die actief de brug slaan tussen accountancy en de nieuwe generatie professionals.

De NextGen Award beloont organisaties die zichtbaar bijdragen aan de toekomst van het vak. Het initiatief zet bedrijven in de spotlight die zich actief inzetten om aantrekkelijk te zijn voor jonge professionals. Organisaties die durven te experimenteren, creatief zijn in hun aanpak, en snappen dat de volgende generatie andere verwachtingen heeft van werk én van de sector. Niet alleen maken zij daarmee hun eigen organisatie future-proof, ze dragen ook bij aan een positiever imago van de hele branche.

De jury bestaat uit een combinatie van branche-experts en vertegenwoordigers van Gen Z. Door deze mix van ervaring en frisse perspectieven gaat de erkenning naar organisaties die niet alleen beloven te vernieuwen, maar daadwerkelijk positieve verandering realiseren.

Waarom nú het moment is om het verhaal te veranderen

De sector bevindt zich op een kantelpunt. Technologie en AI hebben het accountantsberoep ingrijpend veranderd, waarbij strategisch inzicht een steeds centralere rol speelt. Wat nog ontbreekt, is een overtuigend verhaal dat deze nieuwe realiteit weerspiegelt.

De NextGen Award brengt dat verhaal naar voren en zet een nieuwe standaard voor de toekomst van het vak. Elk Nederlands administratie- en accountantskantoor dat investeert in haar mensen door te bouwen aan een sterke cultuur, continu leren te stimuleren en de volgende generatie actief te ondersteunen, kan zich aanmelden.

Samen kunnen we veranderen hoe jonge professionals naar accountancy kijken.

Meld je nu aan en neem het voortouw in de vernieuwing van het vak.