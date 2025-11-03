De generatiekloof die de accountancysector niet kan negeren

Een groeiend aantal leden van Generatie Z werkt inmiddels bij accountantskantoren. Ze zijn nieuwsgierig, digitaal vaardig en leergierig.

De meeste van hun leeftijdsgenoten zitten echter nog op school of staan op het punt een loopbaankeuze te maken. Als de sector te lang wacht om hen te bereiken, zal het tekort aan nieuw talent alleen maar verder toenemen.

Waarom nú het juiste moment is om te handelen

De accountancysector voelt al de druk van een krappe arbeidsmarkt. Kantoren vissen in dezelfde kleine vijver van ervaren professionals, terwijl de werkdruk blijft stijgen. Wachten tot nieuwe kandidaten zich vanzelf aandienen is niet langer realistisch. Volgens een rapport van het World Economic Forum kan tegen 2027 één op de drie accountants in Nederland van de arbeidsmarkt verdwijnen. En, er is een tekort aan nieuwe instroom die vertrekkende professionals vervangt.

Becky.works ziet hetzelfde patroon bij haar klanten: kantoren hebben moeite om jonge professionals lokaal aan te trekken en wenden zich steeds vaker tot nearshoring om hun teams te versterken en continuïteit te waarborgen.

Dit onderstreept de urgentie om jong talent aan te trekken vóór de kloof verder groeit. Generatie Z — geboren tussen 1997 en 2012 — zal binnenkort de arbeidsmarkt domineren. De meesten zitten nog op school, en slechts enkelen hebben al voor een loopbaan in de accountancy gekozen. Dat biedt de sector een korte periode om te beïnvloeden hoe jongeren het vak zien, voordat ze voor een ander pad kiezen.

De uitdaging gaat echter verder dan werving alleen. Als jongeren accountancy blijven associëren met een ouderwets imago of een wereld die losstaat van de moderne economie, dreigt de sector haar volgende generatie vernieuwers te verliezen nog vóórdat ze begint.

Waar de volgende generatie écht te vinden is

Om Generatie Z te bereiken, moeten kantoren begrijpen waar deze jongeren hun tijd doorbrengen en wat hun aandacht vasthoudt.

Deze generatie is online opgegroeid: ze bewegen zich op sociale platforms, leren via korte video’s en vormen gemeenschappen op basis van gedeelde waarden in plaats van instituties.

Traditionele wervingscampagnes en carrièrebeurzen bereiken hen nauwelijks nog. In plaats van bedrijfswebsites te bezoeken, ontdekken ze beroepen via verhalen, influencers en echte gesprekken. Een korte video over een werkdag in de accountancy spreekt hen meer aan dan een pagina vol bedrijfsjargon.

Maar zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Kantoren moeten duidelijk maken waarom hun werk ertoe doet — en welke kansen er liggen voor jonge professionals die willen leren, groeien en impact maken.

Wat Generatie Z Belangrijk Vindt

Generatie Z zoekt werk dat hun waarden weerspiegelt. Ze willen flexibiliteit, ruimte voor ontwikkeling en een tastbaar gevoel van impact. Ze verwachten dat hun werkgever diversiteit, mentale gezondheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid ondersteunt — niet als slogans, maar als dagelijkse praktijk.

Ook transparantie is essentieel. Wanneer ze een werkgever overwegen, stellen ze zichzelf vragen als:

Wat is de betekenis van mijn werk?

Krijg ik de kans om te groeien en echt gehoord te worden?

Deelt deze organisatie mijn waarden — in daden, niet alleen in woorden?

Dit zijn geen zachte vragen, maar de nieuwe maatstaven voor betrokkenheid, motivatie en loyaliteit.

Het verhaal herdefiniëren voordat het te laat is

Decennialang heeft de accountancysector zichzelf gedefinieerd door precisie, regels en verantwoordelijkheid. Die waarden blijven essentieel, maar weten nieuwe generaties niet meer te inspireren.

Om relevant te blijven en Generatie Z te bereiken, moeten kantoren opnieuw nadenken over hoe ze hun verhaal vertellen — niet door te veranderen wat accountancy doet, maar door te laten zien wat het betekent. Accountancy bouwt vertrouwen, stimuleert groei en helpt de bedrijven vormgeven die onze economie draaiende houden.

Deze verandering gaat niet over marketing, maar over identiteit.

Zolang de sector zichzelf blijft omschrijven in termen van naleving en controle, blijft ze onzichtbaar voor de mensen die haar juist kunnen vernieuwen.

De vraag is niet óf accountancy moet veranderen, maar of de sector haar verhaal weet aan te passen vóórdat de volgende generatie afhaakt.