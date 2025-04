KPMG ziet onzekerheid over continuïteit Holland Casino door hogere gokbelasting

KPMG voorziet dat de continuïteit van Holland Casino in gevaar kan komen door de hogere kansspelbelasting als er geen maatregelen worden genomen. Daardoor bestaat volgens de controlerend accountant ‘een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van Holland Casino.’

Ondanks deze materiële onzekerheid is de jaarrekening 2024 opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Dat blijkt uit de recent gepubliceerde jaarstukken van de casinoketen. KPMG benadrukt in de accountantsverklaring het belang ‘van fundamentele keuzes die gemaakt moeten worden en verregaande maatregelen die genomen moeten worden om een liquiditeitstekort in het eerste kwartaal van 2027 te voorkomen.’

Holland Casino leed vorig jaar een nettoverlies van 10,4 miljoen euro. De casino’s van de staatsdeelneming verwelkomden meer gasten, maar zij besteedden per bezoek minder. Ook het online casino van de keten behaalde minder omzet, iets wat volgens Holland Casino ook bij concurrenten speelt. De kosten stegen juist.

Coronaschuld

Dit jaar en in 2026 stijgt de kansspelbelasting bovendien flink. Het bestuur van Holland Casino reorganiseerde vanwege die extra kostenpost, waardoor de banen van zo’n honderd medewerkers op het hoofdkantoor verloren gingen. Ook sluit Holland Casino een vestiging in Zandvoort en experimenteert de keten met lagere winkansen bij roulette.

Een betaalpauze voor de coronaschuld bij de Belastingdienst gaf bovendien lucht, naast een akkoord over een langere aflossingstermijn. De komende tijd wil Holland Casino extra op de kosten letten en het werk in zijn fysieke vestigingen meer digitaliseren.

‘Mensenwerk’

Welke maatregelen Holland Casino de komende tijd neemt om de financiële situatie te verbeteren, is nog niet bekend. Het bedrijf bestudeert meerdere mogelijkheden, maar wil daar nog geen uitspraken over doen. Holland Casino betoogt dat een legale casinoketen belangrijk is om verantwoord kansspelen te kunnen aanbieden. Maar het tegengaan van verslavingen is moeilijk met rode cijfers, stelt topvrouw Petra de Ruiter. “Ik vind het belangrijk te benadrukken dat preventie mensenwerk is en blijft. Veiligheid en verantwoord spel vragen om voldoende investeringsruimte.”

De passage over de continuïteitsveronderstelling in de toelichting bij de jaarrekening:

De passage in de accountantsverklaring over de continuïteit:

Jaarverslag 2024

Jaarrekening 2024

(AV/ANP)