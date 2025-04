Hof veroordeelt hoofdverdachte megafraude Centurion na jaren procederen opnieuw

Patrick de R. uit Amersfoort is dinsdag opnieuw veroordeeld voor zijn rol in de omvangrijke beleggingsfraudezaak rond Centurion Vastgoed, waarbij ruim 650 beleggers voor ruim 26 miljoen euro werden gedupeerd. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden legt hem een gevangenisstraf van vijf jaar op.

Bovendien moet De R. de slachtoffers een schadevergoeding van ruim 17,6 miljoen euro betalen. De celstraf wordt gematigd vanwege de langdurige rechtsgang. Na een eerdere veroordeling door de rechtbank in Almelo in 2016 en een arrest van het hof in 2019, verwees de Hoge Raad de zaak in 2021 terug naar het hof vanwege een fout die was gemaakt. De inhoudelijke behandeling vond pas in 2024 opnieuw plaats. Volgens het hof is er sprake van een forse overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep, wat een verlaging van de straf rechtvaardigt. Medeverdachte Van E. en nog een derde verdachte werden eerder al onherroepelijk veroordeeld.

Centurion

De R. gaf samen met Charles van E. uit Velp en een derde verdachte leiding aan Centurion, een vastgoedfonds dat tussen 2011 en 2014 meer dan 650 particuliere beleggers dupeerde. De onderneming presenteerde zich als een betrouwbare investeringspartij met projecten in onder meer Costa Rica, maar ondertussen werd het geld van de beleggers aan heel andere dingen besteed en leefden de verdachten in grote luxe. De AFM en het Openbaar Ministerie spraken eerder over een piramidefonds. In 2014 ging Centurion failliet.

Misbruik van vertrouwen

Volgens het hof heeft De R. “op geraffineerde wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen van nietsvermoedende particulieren”. Er was sprake van een bewuste en nauwe samenwerking met de medeverdachten om gelden van beleggers tegen de gemaakte afspraken in weg te sluizen. Grote bedragen zijn bovendien kort voor het faillissement onttrokken aan het vermogen van Centurion Vastgoed B.V. Het hof wijst daarbij ook op de schade die De R. aanrichtte. “Verdachte heeft zich enkel laten leiden door zijn eigen verlangen naar financieel gewin en zich niets gelegen laten liggen aan de grote financiële en emotionele gevolgen voor de slachtoffers, die hun beleggingen in rook hebben zien opgaan.”

Gebrek aan inzicht

Tijdens de zitting toonde De R. volgens het hof “niet of nauwelijks inzicht” in het kwalijke van zijn handelen. “Verdachte wast zijn handen in onschuld en stelt dat de beleggers zich beter hadden moeten informeren. Het hof rekent dit verdachte aan.” Daarnaast vindt het hof ontzetting van het recht tot uitoefening van het beroep van bestuurder of feitelijk bestuurder van enige rechtspersoon voor vijf jaar passend. “Het hof is er niet gerust op dat verdachte, mede gelet op zijn procesopstelling ter terechtzitting, zich in de toekomst niet meer zal inlaten met het vermarkten van financiële producten.”

Accountant

In de nasleep van de fraudezaak liepen verschillende civiele procedures, onder meer tegen het inmiddels opgeheven accountantskantoor VWGNijhof. Twee accountants van dat kantoor kregen in 2017 een tuchtmaatregel opgelegd, omdat zij onterecht het vertrouwen hadden gewekt dat Centurion een solide partij was. Beleggers eisten in die zaak een schadevergoeding van 27 miljoen euro, maar het accountantskantoor en de gedupeerden kwamen daarover uiteindelijk tot een schikking.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2025:2436

