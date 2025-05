Kamer praat in september verder over Wijzigingswet accountancy

Na de zomer lijkt er weer wat schot te komen in het wetgevingsproces op accountancygebied: de Tweede Kamer gaat zich in september buigen over de Wijzigingswet accountancysector.

Het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Financiën staat gepland voor 8 september om 14 uur. Het wetsvoorstel stamt uit december 2023 en is nog ingediend door toenmalig minister Kaag. Sindsdien is het blijven liggen, onder meer tot ergernis van de NBA. Vorig jaar april werden er veel vragen over de wet gesteld in een commissievergadering, maar de beantwoording daarvan liet lang op zich wachten.

Alleen rapportageplicht voor OOB-kantoren

Minister Heinen kwam twee weken terug met een reactie en meldde afgelopen week een aanpassing in de wijzigingswet: de verplichting om over de kwaliteitsindicatoren (AQI’s) te rapporteren blijft voorlopig alleen gelden voor OOB-kantoren. Na drie jaar wordt een evaluatie gedaan. Verder zal de NBA niet de bevoegdheid krijgen om een accountant toe te wijzen aan organisaties die geen accountant kunnen vinden, mede omdat die problematiek nu niet speelt.