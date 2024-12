Kamer wacht al negen maanden op antwoorden over Wijzigingswet accountancysector

De vaste commissie voor Financiën memoreert in een brief aan Heinen de procedurevergadering van 19 december, waarin PVV-lid Chris Faddegon de vraag aan de orde stelde wanneer de wijzigingswet verder behandeld gaat worden. “Waar wordt op gewacht?” wilde hij weten. Dat is op de beantwoording door de minister van het verslag over de commissievergadering van 3 april.

Veel vragen

De toenmalig minister Van Weyenberg kreeg een karrevracht aan vragen over het wetsvoorstel. Daaronder waren ook vragen als: hoe definieer je eigenlijk ‘controlekwaliteit’ en wat is de bijdrage van de voorgestelde audit quality indicators (AQI’s)? “Tot op heden is er geen beantwoording ontvangen. De commissie heeft besloten u te verzoeken om de beantwoording van het verslag over de Wijzigingswet accountancysector zo spoedig mogelijk aan de Kamer te zenden”, zo staat er in de brief aan Heinen.

Het wetsvoorstel ligt inmiddels al meer dan een jaar bij de Tweede Kamer. Eerder werd al duidelijk dat invoering niet voor 2026 valt te verwachten. Eerder pleitte de NBA al voor snelle behandeling van de wijzigingswet, omdat de sector behoefte heeft aan duidelijkheid.

Consultatie implementatiebesluit

De NBA wilde ook snelheid op het gebied van de implementatie van de CSRD, want daarmee loopt Nederland al een half jaar achter. Afgelopen week is wel het Implementatiebesluit assurance-onderzoek duurzaamheidsrapportering in consultatie gegaan. Het besluit werkt de wettelijke eisen voor accountants en accountantsorganisaties uit als zij de duurzaamheidsverslaggeving beoordelen. De consultatie loopt tot 4 februari.