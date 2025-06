Omzet Countus Accountants + Adviseurs naar 60 miljoen

De omzet van Countus Groep is in 2024 verder gegroeid van € 64,4 miljoen naar € 75,4 miljoen. Dit is een stijging van 17%. Deze groei komt voort uit autonome groei én de overname van Alan Accountants en Adviseurs uit Leek. Countus Accountants + Adviseurs draagt met € 60,1 mln voor 80% bij aan de omzet en groeide, mede dankzij de overname van Alan, met 10,1 procent. Ook de productiviteit per medewerker nam toe. De omzet per FTE steeg met 4%, van € 127.200 naar € 132.700. Tegelijkertijd stegen de personeelskosten per FTE met 2%. Per saldo heeft dit bijgedragen aan een stijging van de brutomarge (contributiemarge) en het bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van Countus Groep steeg in 2024 naar € 2,1 miljoen. Als percentage van de omzet groeide het bedrijfsresultaat van 1,5% in 2023 naar 2,7% in 2024.

Een sterke financiële positie

Ondanks een lichte daling door het aantrekken van lang vreemd vermogen, blijft de solvabiliteit met 50,6% op een zeer gezond niveau. De liquiditeit nam in 2024 flink toe, van € 4 miljoen naar € 9 miljoen. Deze stijging komt niet alleen door een positieve cashflow uit bedrijfsactiviteiten, maar ook door verbeterd debiteurenbeheer en een daling van onderhanden projecten ten opzichte van een jaar eerder. De current ratio is in 2024 licht afgenomen naar 1,55 (tegenover 1,6 in 2023), maar blijft gezond. Deze lichte daling komt door een tijdelijke stijging van het kort vreemd vermogen.

Groei in medewerkers

Mede door de overname van Alan is het aantal medewerkers verder toegenomen, van 662 naar 723 medewerkers. Het aantal FTE’s groeide mee, van 507 naar 570 FTE. Opvallend is vooral de toename van parttimers. Bestuurder a.i. Richard Bot: “We blijven inzetten op flexibiliteit en een gezonde werk-privébalans, omdat we geloven dat dit bijdraagt aan een fijne en productieve werkomgeving. Ook verwelkomen we steeds meer studenten en stagiaires. We zien het als onze taak om hen te inspireren en motiveren om zich te ontwikkelen tot vakprofessionals. In 2024 was de arbeidsmarkt nog steeds krap en we hadden te maken met veel concurrentie als het gaat om het aantrekken en behouden van talent. We hebben veel aandacht besteed aan onze zichtbaarheid als werkgever. Door een authentiek verhaal te vertellen, onze kernwaarden uit te dragen en te laten zien hoe het écht is om bij Countus te werken, hebben we meer binding gecreëerd met potentiële collega’s. En dat heeft resultaat opgeleverd.”

Klanttevredenheid

Een klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Countus Accountants + Adviseurs en De Omgevingsadviseurs laat zien dat de merken goed presteren. Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,9 en een sterke NPS-score zitten ze boven de benchmark. De belangrijkste redenen voor deze hoge waardering? Bot: ‘Onze kennis, ervaring, kwaliteit en professionaliteit. Vooral De Omgevingsadviseurs scoorde indrukwekkend, met een 8,4 als gemiddeld klantcijfer.’ Met de concrete aanbevelingen uit het onderzoek blijft Countus Groep werken aan de verbetering van de dienstverlening. ‘Want hoe goed de score ook is, er is altijd ruimte om nóg beter te worden’, stelt Bot.

Toekomst

Countus gaat nóg meer investeren in medewerkers, focussen op goed en inspirerend leiderschap en verder werken aan een optimale klantbeleving. Daarnaast zet het bedrijf zich in om die brede, strategische businesspartner met diepgaande kennis en scherpe managementinformatie te zijn waar ondernemers behoefte aan hebben. Countus blijft fors investeren in digitalisering, AI en duurzaamheid.

Het jaarverslag van Countus is hier te zien.