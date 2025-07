We werken aan een grote efficiencyslag voor de accountant

Accountants zijn nu nog veel tijd kwijt aan het verwerken van bankdata vanuit verschillende bronnen. Hierdoor wordt de potentie van het geautomatiseerd verwerken van bankdata nog niet volledig benut binnen de sector. SBR Nexus wil dit proces standaardiseren en digitaliseren. Dit is al gelukt met de Standaard Bankverklaring-aanvraag. Nu gaat SBR Nexus op zoek naar het ‘echte goud’ voor de accountant.

Accountants en hun klanten kunnen sinds kort nog sneller en eenvoudiger digitaal een Standaard Bankverklaring (SBV) aanvragen. Dit is te danken aan de SBV18 van SBR Nexus. Deze ge-update taxonomie maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat meerdere entiteiten binnen dezelfde organisatie samen één gezamenlijke aanvraag per bank versturen.

‘De volgende stap is de teruglevering van SBR-data mogelijk te maken vanuit de banken naar de accountants. Het maakt het administratieve proces simpeler en leidt tot lastenverlaging, hogere kwaliteit van gegevens en de mogelijkheid de gegevens te hergebruiken’, zo vermeldt de site van SBR Nexus. De portal voor digitale aan- en teruglevering van de SBV in XBRL-bestanden moet in begin 2026 helemaal klaar zijn, zodat dit proces kan worden ingezet voor controles voor het boekjaar 2025.

Betrouwbare data-uitwisseling

SBR Nexus, een initiatief van ABN Amro, ING en Rabobank, heeft als doel uit te groeien tot dé marktstandaard om zakelijke data uit te wisselen. SBR Nexus, dat zichzelf afficheert als kennispartner en ketenregisseur, brengt verschillende partijen, zoals het bedrijfsleven en de financiële sector, in de keten bij elkaar om samen tot afspraken te komen rondom het uitwisselen van informatie. Dit kan alleen als betrokken partijen betrouwbaar en gestandaardiseerd gevalideerde data kunnen uitwisselen. Inmiddels heeft een aantal andere banken zich aangesloten bij SBR Nexus. Die mogelijkheid hebben softwareleveranciers ook.

Volgens registeraccountant en data-analyse-expert Aldwin Ouwendijk is de SBV-taxonomie nog maar het begin. Het ‘echte goud’ voor accountants zit, zo schetst hij, in het aan de Standaard Bankverklaring kunnen toevoegen van gevalideerde transactiedata. “Accountants worstelen heel erg met het volledig ophalen van alle banktransacties in combinatie met batchbetalingen. Banken splitsen deze batchbetalingen lang niet altijd helemaal uit in de transactiedata. Dit komt door implementatiekeuzes van de klanten. Het kost accountants dan heel veel tijd om dit op te lossen.”

Vandaar dat SBR Nexus eraan werkt dit proces te standaardiseren. In de loop van 2026 start SBR Nexus samen met de banken met de ontwikkeling voor toevoegen van transactiedata inclusief batchbetalingen (CAMT.053) als bijlage bij de digitale SBV. Dus zonder tussenkomst van de klant. Bij dit project is Ouwendijk nauw betrokken. De Rijswijker zit in een SBR Nexus-werkgroep die zich bezighoudt met dit vraagstuk.

AGTT

Tot voorjaar 2021 werkte Ouwendijk tien jaar lang bij Mazars. In de laatste jaren hield hij zich daar voornamelijk bezig met data-analyse-implementatie binnen de controlepraktijk. In mei 2021 begon hij samen met een zakenpartner het bedrijf AGTT, wat staat voor Audit Geautomatiseerde Tools & Technieken. AGTT helpt controlerend accountants auditprocessen te verbeteren met standaard audit templates. Dit doet AGTT door klantdata te valideren en in Excel beschikbaar te maken met de rekenkracht van een BI Tool.

Zij juichen dat volgens Ouwendijk toe, omdat kantoren kampen met grote personeelstekorten en een hoge werkdruk. Hij is ervan overtuigd dat de inspanningen vanuit SBR Nexus de sector écht verder gaan brengen. Terug naar de ge-update Standaard Bankverklaring-taxonomie.

De reacties van het nu nog beperkte aantal deelnemers zijn positief. “Zij vinden dat het aanvraagproces heel soepel verloopt”, zegt Ouwendijk.

Digitale ondertekening

Ondernemers doen er volgens Ouwendijk goed aan te werken met het digitaal ondertekenen van documenten, zoals een SBV-aanvraag. SBR Nexus adviseert hiervoor op zijn site twee aanbieders: Vidua en Digidentity. Beide werken met een app. Het werkt in de praktijk zo: de accountant stuurt het SBV-aanvraagformulier dat hij digitaal heeft ingevuld naar de bevoegde persoon binnen een onderneming/organisatie. Deze voorziet het formulier van een digitale handtekening en stuurt het vervolgens door naar de bank, zonder extra handelingen.

Naast accountants en hun klanten profiteren ook de banken van deze veel efficiëntere SBV-aanvraagmethode. Zij krijgen de aanvragen eerder binnen en kunnen het verwerken ervan beter inplannen. Dit zorgt volgens Ouwendijk voor minder foutgevoeligheid en dat is weer goed nieuws voor de accountants, omdat zij minder tijd hoeven te besteden aan onvolkomenheden opsporen en herstellen. Dit voordeel is nog veel groter als de SBV in 2026 wordt uitgebreid met transactiedata en batchbetalingen.

Vinkje zetten

Ouwendijk voorziet dat een accountant straks via het SBR Nexus-portaal bij een SBV-aanvraag een vinkje kan zetten als hij ook de transactiedata en batchbetalingen wil ontvangen. Dan hoeft hij niet meer het handwerk te verrichten om die batches aan te sluiten op de transactiedata. “Dit bespaart de accountant veel tijd en de klant geld. Bovendien weet de accountant dat de bestanden die de bank rechtstreeks heeft aangeleverd betrouwbaar zijn. Een bank heeft er geen enkel belang bij data aan te passen”, zegt Ouwendijk. Hierdoor hoeft de accountant minder werkzaamheden uit te voeren voor de betrouwbaarheidslijst. Als dit scenario werkelijkheid wordt, hoeft de accountant alleen nog maar een aantal eenvoudige checks te doen, zoals ‘heb ik het hele boekjaar”’of “zitten alle bankrekeningen erin” op basis van de aangeleverde dataset. Deze grote efficiencyslag ziet Aldwin Ouwendijk, zoals hij eerder al aangaf, als het ‘echte goud’ voor de accountants.

Tekst: Rudi Hofman

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema ICT en kengetallen. Dit magazine is verschenen in juli 2025. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2025-ict-en-kengetallen