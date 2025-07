Behandeling Belastingplan 2026 door recessen in de knel

De Tweede Kamer mag een kleine twee maanden (tot begin september) uitblazen van het parlementaire jaar, maar als de stoeltjes weer bezet zijn, wacht al snel een volgend reces in de aanloop naar de verkiezingen van 29 oktober. Daarmee wordt de behandeling van het Belastingplan voor volgend jaar “een crime”, zo citeert het FD de demissionair staatssecretaris. De stemming over het plan staat pas voor eind november op de rol, in de nieuwe Kamersamenstelling.

Achteraf aanslagen bijstellen

Mogelijke amendementen kunnen daardoor al niet meer worden verwerkt door de Belastingdienst. Die kan voor het eind van het jaar alleen wijzigingen meenemen die voor half november bekend zijn. Daarna komen namelijk de berekeningen van de voorlopige aanslagen voor 2026 al aan de beurt en als die trein eenmaal rijdt, is hij niet meer te stoppen, vertelde Van Oostenbruggen de Kamer. Voor onder anderen Kamerlid Luc Stultiens (GroenLinks-PvdA) wordt de behandeling van het Belastingplan daarmee feitelijk “overbodig”. Het alternatief is de voorlopige aanslagen achteraf bij te stellen, aldus de staatssecretaris. Maar dat is niet naar de zin van Pieter Grinwis (ChristenUnie): “Dat krijg je dan achteraf op je bordje als belastingbetaler, alleen omdat er verkiezingen zijn.”

