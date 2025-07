Laren haalt jaarrekeningdeadline niet

De gemeente Laren is er niet in geslaagd voor de jaarlijkse deadline een gecontroleerde jaarrekening aan te leveren, tot verontwaardiging van de raadsleden.

Bij gemeenten is het elk jaar in de zomer weer spannend: uiterlijk op 15 juli moet bij de provincie de jaarrekening over het voorgaande boekjaar worden ingeleverd. Dat lukt niet altijd. Vorig jaar vroeg Flynth zelfs voor meerdere gemeenten uitstel aan.

Late correcties

Ook dit jaar wordt de deadline niet overal gehaald. Afgelopen week bleek dat het college van B en W van de Gooise gemeente Laren de jaarrekening over 2024 niet kon presenteren. De raadsleden zijn verbolgen. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt”, aldus Evert de Jong van Liberaal Laren in De Gooi- en Eemlander. Volgens wethouder Jan van Midden zijn er technische en inhoudelijke problemen rond de controle van de cijfers. “We hadden te maken met veel discussies met de accountant over de wet- en regelgeving, en er waren late correcties nodig.”

Een wisseling van systeem maakte dat de cijfers niet goed op elkaar aansloten. “Dat leidde tot handmatige correcties die opnieuw gecontroleerd moesten worden. Alles bij elkaar konden we het pas kort voor de vergadering aanleveren. Dat vond ik te laat voor een zorgvuldige voorbereiding door de raad en dat doet afbreuk aan de verantwoording die ik namens het college wil afleggen.” Volgens de wethouder heeft de provincie begrip voor de vertraging. Naar verwachting zal de jaarrekening alsnog in september worden vastgesteld.

Negatief resultaat

In juni was nog bij de gemeenteraad aangegeven dat de jaarcijfers wel op tijd klaar zouden zijn. Werk aan de winkel was er onder meer nog wel bij de onderbouwing van de onderhoudsposities en het beoordelen van verstrekte langlopende leningen. Volgens de bij de gemeenteraad ingediende stukken eindigt Laren het jaar 2024 voor € 90.000 in het rood. Een begrotingsoverschrijding van bijna € 1 miljoen valt buiten de verantwoordingsgrens, maar is al door de raad rechtmatig verklaard. Vorig jaar was Eshuis de controlerend accountant van de gemeente.

Dwangsom voor Jeugdhulp Friesland

De vertraging kan nog een stuk groter: het in nood verkerende Jeugdhulp Friesland heeft een dwangsom van € 10.000 gekregen van de inspectie omdat de jaarrekening van 2023 nog steeds niet af is. Ook de jaarcijfers van 2024 zijn te laat. De organisatie had vorig jaar al uitstel gevraagd bij de inspectie, maar dat verzoek werd niet gehonoreerd. De cijfers over 2024 mogen wel later worden ingeleverd.

Bron: De Gooi- en Eemlander