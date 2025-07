Amerikanen laten sterrenfiscalist Frank Butselaar terugkeren naar Nederland

Frank Butselaar, de voormalige belastingadviseur van onder meer dj’s Tiësto en Afrojack, is na drie dagen van onzekerheid teruggekeerd in Nederland. De fiscalist, die in de VS een celstraf van 30 maanden uitzat wegens belastingfraude, werd woensdagavond op een vlucht vanuit New York naar Amsterdam gezet en landde donderdagochtend op Schiphol.

“Onwerkelijk om hier weer te zijn,” zei hij telefonisch tegen het FD.

Butselaar had maandag zijn straf uitgezeten, maar werd direct daarna opnieuw vastgezet door de Amerikaanse immigratiedienst ICE, omdat hij geen verblijfsvergunning had. Hij werd overgebracht van de gevangenis in Danbury naar een ICE-kantoor in Hartford, waar hij zonder communicatie met zijn advocaten of familie verbleef.

Pas op woensdag kreeg hij in het detentiecentrum te horen dat iemand belangrijk voor hem had bemiddeld en dat hij mocht vertrekken, mits hij over een vliegticket beschikte. Begeleid door twee ICE-agenten werd hij naar JFK Airport gebracht en tot aan de vliegtuigdeur begeleid. Zijn familie en advocaten wisten pas zeker dat hij daadwerkelijk onderweg was toen bleek dat hij had ingecheckt op de vlucht.

Butselaar was eerder uitgeleverd aan de VS vanuit Italië wegens zijn betrokkenheid bij een frauduleuze belastingaangifte voor dj Afrojack. De harde migratiekoers van de ICE onder het presidentschap van Donald Trump heeft ertoe geleid dat ook Europese burgers, zoals Butselaar, langdurig worden vastgehouden wegens visumproblemen. De dienst heeft sinds kort aanzienlijk meer budget gekregen voor uitbreiding van detentiecapaciteit.

