AFAS ondersteunt accountants bij nieuwe regeling Opgaaf Werkelijk Rendement (OWR)

AFAS maakt het nu mogelijk om deze opgaven rechtstreeks namens cliënten in te dienen via de software.

Wat is OWR ook alweer?

Het OWR-formulier is een tegenbewijsregeling binnen box 3, waarbij belastingplichtigen op basis van hun werkelijke rendement hun vermogensbelasting kunnen terugvragen. Dit in tegenstelling tot het oude systeem van forfaitair rendement, waarbij de Belastingdienst uitging van een vast verondersteld rendement of je dat nu daadwerkelijk behaalde of niet. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat dit forfaitaire systeem vaak oneerlijk was en in strijd met het eigendomsrecht en discriminatieverbod. Sindsdien wordt gewerkt aan een structurele hervorming, in de tussentijd dient het OWR-formulier als herstelregeling om voorgaande jaren te corrigeren tegen het werkelijk rendement.

Wat verandert er voor accountants?

Het verwerken van OWR-aanvragen is intensief: grote hoeveelheden gegevens moeten worden verzameld, gecontroleerd en ingediend. Dit vraagt om strakke coördinatie en goede voorbereiding binnen het kantoor.

“Er komt in korte tijd veel op kantoren af. Daar wil je op voorhand grip op hebben,” zegt Mohamed el Abdouni, Productmanager bij AFAS Software. “Begin dus op tijd met het opvragen van gegevens en zorg dat je dit standaardiseert in een geautomatiseerd proces’’.

Accountantskantoren kunnen zich voorbereiden door proactief de benodigde informatie op te vragen bij cliënten. Denk hierbij aan overzichten van bank- en beleggingsrekeningen, bewijsstukken van werkelijk behaalde rendementen, en eventuele kostenposten.

OWR in AFAS

Het nieuwe formulier in de software van AFAS sluit volledig aan op de structuur van de Belastingdienst. Accountants verzamelen alle benodigde gegevens van cliënten, valideren en leveren in één keer veilig aan, direct vanuit AFAS. “We zijn een paar stappen verder gegaan in het bieden van inzicht door ook het forfaitair rendement op te halen uit de IB aangifte,’’ aldus Mohamed el Abdouni. “Onze software haalt die gegevens automatisch op, zodat je het werkelijke rendement eenvoudig vergelijkt met het forfaitaire. Zo dien je alleen in wanneer dit ook echt gunstig is voor je cliënt.” Het formulier wordt deze week uitgerold naar alle accountancyklanten.

De voordelen op een rij

Minder handmatig werk: verzamel én lever gegevens aan in één gestroomlijnde workflow, rechtstreeks vanuit de software van AFAS.

Inzicht: bekijk direct de berekening van het werkelijk rendement en vergelijk automatisch met het forfaitaire rendement uit de IB aangifte.

Meer grip: volg de voortgang van alle OWR-aanleveringen in real-time en zie direct welke acties nodig zijn.

De toekomst van Box 3

De OWR-regeling is tijdelijk. De Eerste Kamer heeft op 8 juli 2025 de Wet tegenbewijsregeling box 3 aangenomen. Vanaf 2028 komt er een permanent systeem waarbij de heffing op werkelijk rendement de norm wordt. Mohamed el Abdouni concludeert: ”Dit houden wij nauwlettend in de gaten om dit te zijner tijd ook te implementeren binnen de fiscale aangiftes van toekomstige jaren.”

Hoe werkt het in AFAS

