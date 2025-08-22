Fiscaal kiezen (2): SP

‘Supersociaal’ prijkt bovenaan het verkiezingsprogramma van de SP dat ‘gericht is op sociale keuzes voor de werkende klasse’. Wat dit voor hun fiscale standpunten betekent hebben we voor je uitgezocht in dit tweede deel van de serie ‘Fiscaal kiezen’.

Verhoging belasting op vermogen

‘De belastingkortingen op aandelen en vermogen en de verruiming van de hypotheekrenteaftrek voor villabezitters’ heeft er volgens de SP toe geleid dat er een ‘omgekeerde solidariteit heeft plaatsgevonden’. Eén van hun voorstellen is daarom om de belastingen op de grootste vermogens en winsten te verhogen en een sociaal maximum in te voeren. Met onder andere een miljonairstaks van 5% voor vermogens van boven de 5 miljoen euro willen ze 12,5 miljard euro investeren in ‘onze samenleving’. Ook willen ze een vermogensplafond voor vermogens boven de 50 miljoen euro. Wie om die reden vertrekt naar het buitenland moet rekening houden een ‘vertrekbelasting’ die de SP wil invoeren.

Verlaging belasting voor ‘werkende klasse’

Voor ‘de meerderheid die inkomen verdient uit arbeid, uitkering of pensioen’ wil de SP de inkomstenbelasting verlagen. Bedrijven zullen in de plannen op (minimaal) datzelfde niveau ook winstbelasting moeten betalen: ‘We verhogen de winstbelasting naar ten minste het niveau van de inkomstenbelasting die gewone mensen betalen.’ Expats hoeven daarentegen niet meer te rekenen op belastingvoordelen. Die wil de SP afschaffen omdat ze ‘verdringing in de hand werken en een verdienmodel is van bedrijven’.

Klimaat en energie

Ook de energiebelasting voor huishoudens en kleine bedrijven gaat in het programma van de SP omlaag. ‘Alleen de top 10 hoogste inkomens betalen iets meer’, zo valt verder te lezen. Een vliegtaks of plastictaks ziet de partij niet zitten: ‘Die worden niet gevoeld door mensen met een hoog inkomen die relatief veel uitstoot veroorzaken’. Een kerosinebelasting moet wel ingevoerd worden vindt de SP ‘zodat de luchtvaartsector eindelijk eerlijk bijdraagt en wordt aangespoord om te verduurzamen’.

‘Geld van huurders, naar huurders’

Als we bij hét verkiezingsthema ‘Wonen’ aankomen, dan valt op – naast de plannen voor een miljoen meer woningen – dat de SP de huurder centraal stelt. De winstbelasting en ATAD-heffing – een regeling die de aftrek van rentekosten beperkt als de netto rentekosten meer bedragen dan 20% van de fiscale winst – voor woonverenigingen willen ze afschaffen. De SP ziet dit namelijk als ‘geld van huurders’ wat ook ten goede moet komen aan huurders ‘en niet de staat’. De SP noemt deze maatregel als een van de oplossingen voor de wooncrisis. Daarnaast wil de SP 5 tot 6 miljard euro vrijmaken door de hypotheekrenteaftrek voor woningen boven de 6 ton versneld af te bouwen. Beleggers zullen in de plannen van Jimmy Dijk meer overdrachtsbelasting moeten betalen ‘vanaf hun tweede huis’.

Fiscale maatregelen voor politici

Als het aan de SP ligt zal er geen wachtgeldregeling meer zijn voor politici, maar krijgen ze gewoon recht op WW. Daar blijft het niet bij als we verder lezen: ‘Ook andere bijzondere regelingen voor politici schaffen we af, zoals de te ruime vergoedingen voor reizen, verblijf- en onkostenvergoedingen’. Wat verder opvalt is dat de Minister-President in de plannen van de SP hetzelfde salaris moet krijgen als het maximum in de publieke sector. Hetzelfde geldt overigens voor leden van het koninklijk huis die – bovendien – ook belasting gaan betalen over hun inkomen, erfenis en vermogen.

Versimpeling belastingstelsel

Net als veel andere partijen wil ook de SP het belastingstelsel versimpelen. ‘Door het belastingstelsel grondig te herzien kunnen we de lasten eerlijk verdelen en snijden in bureaucratie in de overheid en de private sector’, zo legt de SP uit. Het toeslagenstelsel zal wat de SP betreft overbodig moeten worden: ‘Door de lonen en uitkeringen te verhogen kunnen we het toeslagenstelsel ontgroeien zodat dit overbodig wordt.’

Erfbelasting

Belangrijk punt voor de SP is de erfbelasting, waar in de media verbaasd op werd gereageerd na de uitspraak dat de partij de erfbelasting wil verhogen met 75% voor boven de 1 ton. Kort daarna maakte de SP bekend dat ze deze maatregel ‘pas voor boven de 5 ton’ voorstellen. In het verkiezingsprogramma van de SP lezen we dat dit nog steeds zo is. Belangrijk om te benoemen: voor erfenissen tussen de honderd- en vijfhonderdduizend stellen ze het tarief gelijk met de inkomstenbelasting, zodat de loonbelasting kan worden verlaagd.

