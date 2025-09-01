CNV vreest doemscenario van een miljoen arbeidsongeschikten

Momenteel hebben864.000 mensen een WIA-uitkering, waarbij psychisch verzuim de grootste oorzaak is. Onder 40-minners is 58% arbeidsongeschikt door psychische klachten. CNV ziet in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen echter nog niet terug dat de hoge instroom als een probleen wordt gezien. “Sterker nog, sommige partijen willen het tweede jaar loondoorbetaling schrappen. Dit zou de instroom juist vergroten: jaarlijks re-integreren 40.000 mensen in het tweede ziektejaar bij hun werkgever. Wordt dat jaar afgeschaft, dan stromen zij de WIA in.”

De bond vreest dat de druk op werkenden steeds meer gaat toenemen en dat de kosten (nu een kleine € 20 miljard aan uitkeringen) de pan uit rijzen. “Het stelsel kraakt. Vroeg of laat moet de politiek ingrijpen.” CNV ziet oplossingen in een 30-urige werkweek die een gezonde balans tussen werk en privé waarborgt en wijst naar een Australische proef waarbij het ziekteverzuim met 44% daalde.

Loondoorbetaling handhaven

Andere maatregelen die CNV voorstaat, zijn het verminderen van de psychische belasting, meer keuzevrijheid bieden in werklocatie en mantelzorgers meer regelruimte geven. Wat de bond betreft blijft de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte in stand. “De meeste (kleine) werkgevers zijn verzekerd via de mkb-verzuim-ontzorgverzekering. Het afschaffen van het tweede jaar levert juist een duur nieuw probleem op.” Daarnaast zouden sectoren die goed presteren moeten kunnen profiteren van een lagere WIA-premie.