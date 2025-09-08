Forvis Mazars Den Haag verkast naar Lange Voorhout

Forvis Mazars houdt nu nog tijdelijk kantoor aan de Schenkkade, vlakbij de Utrechtsebaan. Het nieuwe onderkomen, ook bekend als Huize Voorhout, was van 1871 tot 2017 eigendom van het koninklijk huis. In die periode deed het achtereenvolgens dienst als woning, behuizing voor het personeel van het paleis en opvanglocatie voor vluchtelingen.

Met de verhuizing geeft Forvis Mazars naar eigen zeggen invulling aan de ambitie om te werken vanuit een duurzame en inspirerende omgeving. Danka Saija, partner Private Clients bij Forvis Mazars: “Het pand aan het Lange Voorhout biedt niet alleen karakter en historie, maar ook de ruimte om onze klanten, relaties en collega’s te ontvangen in een setting die past bij wie wij zijn en waar we naartoe willen.”

Forvis Mazars heeft negen vestigingen in Nederland. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam.