Geheimhoudingsbeding niet geschonden door versturen zakelijke mails naar privémailadres

Een werknemer van een IT-bedrijf is onterecht op staande voet ontslagen, oordeelt de kantonrechter. Het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst is niet geschonden door het versturen van zakelijke e-mails naar zijn privé e-mailadres.

Verder is niet komen vast te staan dat de werknemer tijdens ziekte een concurrerende onderneming heeft opgericht en nevenwerkzaamheden heeft verricht. De werknemer krijgt een billijke vergoeding.

De zaak speelde bij Network Republic Europe B.V., een IT-bedrijf uit Haarlem waar de werknemer sinds juni 2016 in dienst was als Operation Manager. Na een scooterongeluk in oktober 2024 raakte hij arbeidsongeschikt, maar bleef hij – met instemming van zijn werkgever – gedeeltelijk werkzaamheden verrichten. Tijdens zijn ziekte ontdekte Network Republic dat er duizenden e-mails waren verwijderd en dat enkele e-mails naar zijn privémailadres waren doorgestuurd. Zonder dit eerst met hem te bespreken gaf de werkgever een bedrijfsrecherchebureau opdracht tot onderzoek, wat uiteindelijk leidde tot ontslag op staande voet en zelfs forse boeteclaims.

Waarom is het ontslag ongeldig?

De werkgever gaf zes redenen voor het ontslag, maar volgens de rechter zijn deze niet ernstig genoeg. De belangrijkste punten:

Verwijderen van e-mails

De werknemer verwijderde tienduizenden e-mails van zijn zakelijke account en zette een deel weer terug. Hij deed dit omdat zijn laptop traag was en hij zijn mailbox wilde opschonen. De werkgever had dit moeten bespreken met de werknemer. Er is geen bewijs dat hij hierbij kwade opzet had. Doorgestuurde e-mails naar privéaccount

De werknemer stuurde 63 zakelijke e-mails naar zijn privé e-mailadres. Hij deed dit om ze thuis beter te kunnen bekijken tijdens het opschonen van zijn mailbox. Er is geen bewijs dat hij deze e-mails aan anderen heeft doorgestuurd. Dit is dus geen schending van het geheimhoudingsbeding. Schending geheimhoudingsbeding

Alleen het sturen van zakelijke e-mails naar een privé e-mailadres is onvoldoende bewijs dat de werknemer vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met derden. Oprichting concurrerend bedrijf

Er is geen bewijs dat de werknemer daadwerkelijk een concurrerend bedrijf heeft opgericht tijdens ziekte. Zijn partner was bezig met het opzetten van een webshop, maar dat had niets te maken met het werk van de werknemer. Niet meewerken aan onderzoek

De werknemer hoefde volgens de bedrijfsarts alleen met zijn werkgever te praten, niet met onderzoeksbureau Hoffmann. Hij heeft dus niet geweigerd mee te werken. Nevenwerkzaamheden tijdens ziekte

Er is geen bewijs dat de werknemer naast zijn werk andere werkzaamheden heeft gedaan. Zijn partner gebruikte zijn laptop om zelf informatie op te zoeken.

Recht op billijke vergoeding

De rechter oordeelt dat geen van de zes ontslagredenen voldoende is om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Het ontslag op staande voet is daardoor niet rechtsgeldig. Network Republic heeft het ontslag onder meer gebaseerd op grove aannames. Niet is gebleken dat de werknemer een onderneming heeft opgericht, of van enige met Network Republic concurrerende activiteiten.

De werknemer heeft erkend dat hij op internet heeft gezocht naar de werking van non-concurrentiebedingen en ter zitting meegedeeld dat hij, uit ontevredenheid, heeft gedroomd over wat het voor hem zou betekenen als hij niet meer voor Network Republic zou werken. Hij heeft ‘gespeeld’ met het maken van een bedrijfsnaam met een logo. Hieruit blijkt weliswaar dat de werknemer met de gedachte van een (concurrerende) onderneming bezig is geweest, maar dit levert geen dringende reden voor ontslag op vanwege het versturen en gebruiken van informatie van Network Republic voor een concurrerende onderneming. De nadere stelling van Network Republic dat zij heeft vernomen dat meerdere klanten door de werknemer zijn benaderd en meerdere klanten plotseling zijn gestopt met het afnemen van diensten van Network Republic, is uitdrukkelijk door de werknemer weersproken en niet (nader) door Network Republic onderbouwd.

Omdat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, heeft de werknemer recht op een billijke vergoeding van van zes maandsalarissen ter hoogte van €48.600.

Rechtbank Noord-Holland, 6 augustus 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:9796