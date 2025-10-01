Advies aan Hoge Raad: belastingrente voor bedrijven moet omlaag

Het in 2022 verhoogde percentage vennootschapsbelasting van 8% moet weer omlaag, zo adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad.

Per 1 januari 2022 is het percentage vennootschapsbelastingrente verhoogd naar 8%. Dat is gebeurd via een Besluit belasting- en invorderingsrente (Bbi), dat een algemeen verbindend voorschrift is, maar geen wet in formele zin. Voorheen was die rente 4% of lager.

De rechtbank Noord-Nederland oordeelde vorig jaar dat die verhoging het evenredigheidsbeginsel schendt en daarom onverbindend is. De staatssecretaris van Financiën heeft tegen die uitspraak een sprongcassatieberoep ingesteld, zodat de kwestie meteen bij de Hoge Raad kwam te liggen. De uitspraak van de rechter leidde namelijk tot veel bezwaarschriften, die later als massaal bezwaar zijn aangemerkt.

Mening gevraagd

De Hoge Raad heeft bij de behandeling voor een primeur gezorgd: voor het eerst werd ook de mening gevraagd van externe partijen, de zogeheten amici curiae, voor wie de uitspraak gevolgen kan hebben. Op dat verzoek zijn 149 reacties ontvangen.

De AG heeft nu zijn conclusie genomen en vindt net als de rechtbank dat de verhoging naar 8% onverbindend is. Alleen is de argumentatie anders: het kabinet heeft de gedelegeerde bevoegdheid tot regelgeving overschreden. “De Hoge Raad heeft in een eerder arrest van 18 november 2022 geoordeeld dat de belastingrente vennootschapsbelasting is bedoeld om het rentenadeel van de schuldeiser te compenseren. Daaruit volgt dat het Bbi geen hoger rentepercentage mag vaststellen dan nodig is om dat nadeel te compenseren. De in het Bbi vastgestelde rente ad 8% is daarmee te hoog.”

Geen belangenafweging

Mocht de Hoge Raad alsnog afwijkend van mening zijn dat de regering haar boekje niet te buiten is gegaan, dan is de verhoging volgens de AG alsnog onverbindend omdat die de toetsing aan het motiveringsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel niet doorstaat. “Van een voldoende belangenafweging is niet gebleken.”

Wat de AG betreft moet de belastingrente zowel voor de vennootschapsbelasting als voor andere belastingen worden gesteld op het percentage van de wettelijke niet-handelsrente. Die rente staat in 2025 op 6%.