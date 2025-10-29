Tuchtklacht om partijdigheid: accountant te betrokken bij familieconflict

Een AA, partner bij een middelgroot accountantskantoor, wordt door de ex-partner van een cliënt beschuldigd van partijdigheid en belangenverstrengeling. De klacht draait om zijn rol in een slepende familieruzie rond onder meer een vastgoedholding, waarbij hij volgens klaagster de schijn van onafhankelijkheid heeft verloren.

Zaak nr: 25/1104 Wtra AK

De accountant zou zich te veel hebben gemengd in de juridische strijd tussen de ex-echtelieden en hun gedeelde zakelijke belangen. Volgens klaagster heeft hij zich bovendien niet beperkt tot zijn rol als accountant, maar zich actief bemoeid met juridische kwesties ‘waar hij helemaal geen verstand van heeft’.

De vrouw en haar ex-man bezitten samen meerdere ondernemingen, waaronder een vastgoedholding. Na hun scheiding ontstond onenigheid over de verdeling van hun vermogen, in het bijzonder over de aflossing van een lening van de moeder van de man aan de holding ter hoogte van 2,4 miljoen euro. Inmiddels moet daarvan ruim 1,3 miljoen worden terugbetaald.

De AA is zowel accountant van de man als van diens moeder. De man is inmiddels ontslagen als medebestuurder van de holding. Dat gebeurde na een uitspraak van de Ondernemingskamer, die oordeelde dat er sprake was van wanbeleid.

De ex-man wordt in de lopende procedures bijgestaan door een fiscalist van hetzelfde kantoor waar de AA partner is. Maar volgens klaagster is de AA zelf ook nadrukkelijk betrokken bij de juridische afwikkeling. Zijn naam komt voor in e-mails die de vrouw ontving van de fiscalist, soms als mede-afzender, vaak in de cc. Ook zou hij aanwezig zijn geweest bij meerdere rechtszaken, waaronder het kort geding, de zitting bij de Ondernemingskamer en de procedure over de verdeling van de activa van de holding.

Dat acht de vrouw onverenigbaar met zijn rol als accountant. “Hij is niet alleen de accountant van mijn ex en diens moeder, hij behartigt ook de belangen van mijn ex als aandeelhouder in de holding,” stelt ze. Volgens haar is er sprake van belangenverstrengeling en schending van de integriteit. Ze verwijst daarbij naar mails waarin de AA volgens haar zou hebben geschreven dat ‘zijn handen jeukten om mij kapot te maken’.

De advocaat van de accountant, Jan-Paul van Barneveld, bestrijdt de aantijgingen en stelt dat de AA geen inhoudelijke rol heeft gespeeld in het conflict tussen de voormalige echtelieden. De fiscalist, niet de accountant, zou de opdracht van de ex-man hebben gekregen en deze volledig zelfstandig hebben uitgevoerd. Dat de AA zowel voor de man als diens moeder werkt, betekent volgens Van Barneveld niet dat sprake is van belangenverstrengeling. “Als zijn cliënt en diens moeder dat zelf niet zo ervaren, zie ik geen enkel probleem,” aldus de advocaat.

Volgens Van Barneveld probeerde de accountant juist te bemiddelen om de juridische strijd vlot te trekken, maar liep die poging spaak na het ontslag van de man als bestuurder van de holding. De AA daarover: “Ik ken deze familie al zo’n twintig jaar. Dan raak je vanzelf betrokken bij hun wel en wee.” Toen de man hem in 2023 belde omdat het hem allemaal “boven het hoofd groeide”, besloot hij mee te kijken. “Ik heb toen de fiscalist ingeschakeld. Die heeft de opdracht uitgevoerd.”

Dat hij aanwezig was bij enkele rechtszaken, ontkent de AA niet, maar volgens hem was dat uitsluitend als belangstellende. “Ik voelde me betrokken bij de familie. In de wandelgangen spraken we elkaar wel eens, maar inhoudelijk was mijn invloed heel beperkt.”