Post Consultancy sluit aan bij Banvo

Post is een kantoor met diepe wortels in de visserij- en maritieme sector, eigendom van Louwe en Fokke Post. “Als relatief jong en groeiend kantoor willen we blijven ontwikkelen. Met Banvo krijgen we toegang tot kennis, ondersteuning en mogelijkheden die we als zelfstandig kantoor moeilijker kunnen realiseren. Het voelt als een stap vooruit, zonder onze eigen identiteit te verliezen”, zegt Louwe Post, die de openheid en directheid van Banvo prijst. “Vanaf het eerste gesprek was het duidelijk wat we konden verwachten.”

Post Consultancy richt zich op de financiële dienstverlening binnen het mkb, met een specialisatie in de visserij- en maritieme sector. “Ondernemers kunnen bij ons altijd binnenlopen voor advies of gewoon voor een bak koffie. Die persoonlijke benadering is wat ons typeert – en dat willen we graag behouden binnen het grotere geheel van Banvo.”